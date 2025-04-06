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Новости Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
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Баллистическая атака РФ на Киев: горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание (обновлено)

ликвидация пожара в Киеве

В результате утренней ракетной атаки на Киев в столице произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей.

Спасатели ликвидируют последствия атаки.

Также читайте: В Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары (обновлено)

"В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания. Спасатели работают на месте", - добавил позже Кличко.

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" с Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС.

Автор: 

Киев (25502) Воздушные атаки на Киев (698) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+15
Смерть расійській *********.
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06.04.2025 06:48
+14
Треба призначити міста - "побратими" з рашою. Типа. Удар по Дніпру - за 24 години удар по с.петербургу, удар по наший столиці - за 24 години удар по москві, удар по Умані - за 24 години удар по сизрані. І ТАК ДАЛІ. Увесь перелік "побратимів" розкручувати в інтернеті, месенжерах, ..... . Пущай москалі слідкуют за новинами, та починают відлик 24 години після удару по Україні.
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06.04.2025 07:23
+13
Де українські пуски балістики,котру прийняли на озброєння?
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06.04.2025 07:04
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Ідіот, чи тільки прикидаєшся?
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06.04.2025 06:48 Ответить
Воно гівно расєйське..до спаму
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06.04.2025 06:49 Ответить
Його сьогодні мать на свєт виср@ла. Святкує.
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06.04.2025 06:56 Ответить
Сдохни кацап на глазах у своей мамаши-шлюхи.
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06.04.2025 07:46 Ответить
Маму, даже ****** не трогают (за маму можно і відповисти). А ты отважился? То що россея - лайно і так всі знають!!!
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06.04.2025 09:22 Ответить
У орочні немає мамів чи татів. Це все суцільний непотріб. Так що не верещи.
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06.04.2025 09:46 Ответить
кацап йди ти нах....
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06.04.2025 11:07 Ответить
Смерть расійській *********.
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06.04.2025 06:48 Ответить
Та хай собі цей голодранець хоч на миску суточних щєй заробить! Поки не заблокували
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06.04.2025 06:56 Ответить
Краще, нехай подохне - вдавившись щами.
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06.04.2025 07:58 Ответить
Де українські пуски балістики,котру прийняли на озброєння?
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06.04.2025 07:04 Ответить
всю правду не треба знати, а то думки погані з'являться.©
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06.04.2025 07:14 Ответить
Або плохіє мислі.
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06.04.2025 07:20 Ответить
Не надо всю, если ничего не знать или манипуляции - то точно появятся, - уже появились
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06.04.2025 10:13 Ответить
Там, де й трампові "Петріоти"...
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06.04.2025 07:48 Ответить
трампові "Петріоти" у Трампа.
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06.04.2025 10:12 Ответить
А наша балістика - у "Блазня"... Закатана у асфальт...
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06.04.2025 10:26 Ответить
А вам треба знати? Вона лагідно працює там де треба.
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06.04.2025 09:24 Ответить
Условно-приблизительно - ДА. Где-же "Вона лагідно працює" так незаметно и тихо и"де треба"?
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06.04.2025 10:23 Ответить
Ви хто? Розвідка мовчить, коли треба доповідатимуть. Війна повинна мати тишу!
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06.04.2025 11:59 Ответить
всі ці Рути,Паляниці,Сапсани,Громи....зроблені в одному екземплярі,під забороною Зюзі,а то рудий дідуган розсердиться....
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06.04.2025 11:08 Ответить
О, ще один через ж@пу зроблений!
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06.04.2025 07:17 Ответить
Хочеш щоб я ще й глянув на сам процес? 😂
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06.04.2025 07:25 Ответить
Треба призначити міста - "побратими" з рашою. Типа. Удар по Дніпру - за 24 години удар по с.петербургу, удар по наший столиці - за 24 години удар по москві, удар по Умані - за 24 години удар по сизрані. І ТАК ДАЛІ. Увесь перелік "побратимів" розкручувати в інтернеті, месенжерах, ..... . Пущай москалі слідкуют за новинами, та починают відлик 24 години після удару по Україні.
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06.04.2025 07:23 Ответить
Підтримую + за кожний удар - три з нашої сторони. Причому - вдарили по школі/садочку - теж само щоб і їм прилетіло!!
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06.04.2025 07:26 Ответить
Дуже хочеться... але досі не вистачає на враження військових цілей. Україна стала для кацапні "мясорубкою", а сам ********* схожий на протухлу тушу з якої відрубують шматки щоб пхати в "мясорубку".
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06.04.2025 08:07 Ответить
А ще забув. Вони дронами - ми дронами, вони балістікою - ми балістікою (у нас же все є), Хай очікують ПРОГРАМОВАНІ удари, які сами пограмують.
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06.04.2025 07:36 Ответить
Киця, вас будуть їбaшuтu до останнього москаля. Тупо поки не скінчитесь.
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06.04.2025 08:51 Ответить
Стратегія обох зрозуміла (Один чекає чуда,інший залякує терором.Той,хто чекає чуда спочатку любив гроші та руцкій мір,перставав стрєлять,хотів кудись другому заглянути,народ не дав здатися,змушений був в мілітарі одягнутися ,стати лідором,дипломатично косячив,підтримував своїми кроками не тих кандидатів в прези союзників,зараз чекає на нове чудо******* ж побачив всі косяки та можливості,і щоб надавити на світ і змусити капітулювати мужню націю і записати собі в список збирача зємєль ,вирішив з усією дурью вбивати ще інтенсивніше всіх,щоб всі зрозуміли,що ради йому нема,аж поки він живий(До хйла добратися зараз важко,але ж українські дрони можуть також масовано вибирати по місту москалів,а не розпорошуватися,і можуть робити боляче.Чому не роблять так?Можливо роблять,лиш ми не знаємо.
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06.04.2025 07:29 Ответить
З окопа клацаємо?Або так ..
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06.04.2025 08:08 Ответить
Вам би такого президента!!!! А ми маємо такого, який нас влаштовує (поки), а не буде видповідати нашим потребам, то безжалісно розпрощаємось. ЦЕ УКРАЇНА! Знайте!
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06.04.2025 09:07 Ответить
"Нас влаштовує" я б не взагальнював.
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06.04.2025 09:21 Ответить
Мене теж.
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06.04.2025 09:27 Ответить
Я вам скажу. Шахеді - вуфло (но больно). Ракети - больно (и даже очень). Но ви, москалі, нічого не добєтеся, Укрїна є та буде Україною.
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06.04.2025 10:19 Ответить
Де ж наші "стугни"? Чим займаються наші стугнарі?
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06.04.2025 10:26 Ответить
Дуже тихо,.... ! Працюють. Треба розпорядитися, щоб вам за кожний постріл доповідь робили?
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06.04.2025 12:03 Ответить
 
 