Баллистическая атака РФ на Киев: горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание (обновлено)
В результате утренней ракетной атаки на Киев в столице произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей.
Спасатели ликвидируют последствия атаки.
"В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания. Спасатели работают на месте", - добавил позже Кличко.
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" с Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС.
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