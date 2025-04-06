Враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети (обновлено). ФОТО
В ночь на 6 апреля 2025 года войска РФ атаковали Кировоградщину дронами и ракетами.
Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в одном из сел Благовещенской громады обломками вражеской ракеты повреждены окна частного домовладения и электропровода.
"К счастью, все живы. На месте работают соответствующие службы", - уточнил глава региона.
"Есть свежая информация после первых обследований помещений в одном из сел Благовещенской громады. Количество поврежденных зданий возросло до 18. Пострадавших, к счастью, нет", - отметил позже Райкович.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
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