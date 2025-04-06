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Новости Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
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Последствия атаки РФ на Киев: разрушено здание в Дарницком районе и частично бизнес-центр в Оболонском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром враг совершил удар баллистикой по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Дарницкий район: по одному адресу пожар возник в нежилом здании.

По другому - произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

Оболонский район: по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание.

По другому - произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

Соломенский район: произошло возгорание на открытой территории отдельными очагами и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

Также читайте: Баллистическая атака РФ на Киев: горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание (обновлено)

последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву

В результате вражеского обстрела пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.

К ликвидации последствий сейчас задействовано 128 пожарных и 27 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Автор: 

Киев (25502) обстрел (27057) ГСЧС (4960) Воздушные атаки на Киев (698) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+22
Шановне панство, не годуйте тролів. Не вступайте в діалог, ігноруйте. Просто кожен натискає ;відправити в спам;. Адмін прийде- почистить.
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06.04.2025 07:52
+19
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06.04.2025 07:34
+15
Шось розбушувались вони сьогодні..чи то в них день дебіла..
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06.04.2025 07:35
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Почекай ще півгодини.
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06.04.2025 07:34 Ответить
Шось розбушувались вони сьогодні..чи то в них день дебіла..
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06.04.2025 07:35 Ответить
Це результати політики "Сонцесяйного Рудого", стосовно військової допомоги Україні...Тому у кацапів, сьогодні, дійсно "свято" ... Упирі радіють свіжій крові...
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06.04.2025 08:34 Ответить
Таки день дебіла..
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06.04.2025 08:41 Ответить
Все просто, ціла ескадрілья стратегичної авіації і дивізіон ракетних військ стратегичного призначення зруйнували будівлю в Дарницькому і частину будівлі в Оболонському. Це банально ганьба для цього роду військ.
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06.04.2025 08:40 Ответить
????
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06.04.2025 08:42 Ответить
Це найбільш вирогідна версія, чому ботва біситься - масований стратегичний удар, на який вони збирали місяцями ракети, виявився пуком в калюжу.
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06.04.2025 08:47 Ответить
Аа, зрозуміла..але було дуже лячно..і враження - дежавю, 24.02..
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06.04.2025 08:52 Ответить
Мені здається 24.02 було більш лячно, бо тоді були одні прильоти, вони більш лякають вібрацією.
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06.04.2025 08:55 Ответить
То якщо приймати - таке вже було.

В мене таке саме, з таким грохотом, падінням уламків, якімось шкварчанням.

Просто знову це дуже поряд було.
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06.04.2025 09:22 Ответить
Зараз санітар зайде
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06.04.2025 07:36 Ответить
Тобі теж галоперідолу в ср@ку
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06.04.2025 07:41 Ответить
Подохни, козлодоєв
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06.04.2025 07:52 Ответить
Знову себе у дзеркалі побачило?)) Спи вже, сколково тобі не заплатить, бо ти тупень.
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06.04.2025 08:13 Ответить
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06.04.2025 07:34 Ответить
І шо?Ну і шо з того відео?Дурню,йди ....відпочинь.
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06.04.2025 07:41 Ответить
Гарно сказав, і так буде, але трішки пізніше, бо ти обрав зелене повидло.
А пізніше, тому що спочатку треба розібратися з ********* вошами, щоб не плодили в нас своїх гнид, тобто таких як ти.
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06.04.2025 08:00 Ответить
Синку прокукурікай свою адресу, я твою печеньку, кацап вонючий, засуну тобі в тухес, проверну і заставлю зїсти.
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06.04.2025 08:18 Ответить
Що за звернення "синку" до цього долбо"ба?
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06.04.2025 09:05 Ответить
Та знищуйте вже новоросійський нафтотермінал.
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06.04.2025 07:36 Ответить
Донні це може зробити... "Но это не точно"(с)
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06.04.2025 07:41 Ответить
***** запитуй, а не зебілів! Троляка кремлівська
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06.04.2025 09:54 Ответить
Що ж це такий режимприпинення вогнюю на чорнрму морі що люди гинуть у містах?Це зе знову показує що для влади "економіка" важливіша за життя людей?
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06.04.2025 07:39 Ответить
Махніть чарівною паличкою - станеться диво !
Де можуть домовитися, домовляються. Зверніть увагу - усе на словах, ніяких доків не підписано.
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06.04.2025 12:06 Ответить
І?"Головне надіятися і чекати.Зеленському з єрмаком то видніше".Так,шолі?
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06.04.2025 14:43 Ответить
Сподіватися ? Так !
Чекати ? Так, певною мірою. Тільки не склавши руки.
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08.04.2025 18:40 Ответить
Хіба супутники США не бачать як кацапські ракети стартують? Бачать. Трампону не доповіли? Доповіли. Покуй? Покуй. Покидьок.
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06.04.2025 07:43 Ответить
Бачили? Бачили..але тривога завила після прильотів, розумію - швидкість...але, може ті загиблі якоаз могли б врятуватись..

Київ, Дарниця..сьогодні мені особисто, фортануло..
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06.04.2025 07:46 Ответить
Я не про те. Я про балачки рудого виродка про "харошего валодю".
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06.04.2025 08:03 Ответить
Та я про і прильоти..і про трампа..

Взагалі - було капець лячно, як 24.02..
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06.04.2025 08:06 Ответить
Тривога у мене в оболонському завила до вибухів, але я тільки штани встиг надіть за 2 хв уже перші вибухи, поки спустився вниз прильоти у той БЦ в оболонському, у вікна видно те місце, штукатурка повідлітала, десь навіть вікно вибило. Так шо це казки про балістику, немає часу навіть на вулицю вийти не встигаєш
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06.04.2025 12:01 Ответить
Я даже скажу більше. Тампон спеціально дав ******* наказ бити по мирному населенню України чи як недавно Келог висловився "дати ослові по носі" щоб Україна була більш поступливішою. Бо мирне населення вбивають тільки терористи які хочуть щось виторгувати на переговорах. Бо на фронт ці удари дорогою балістикою не впливають.
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06.04.2025 09:20 Ответить
ну так ракети ж летять через америку до нас.
дурачкам які все валять на гандона трампа скажу сікретну річ, балістика долітає з місця старту за 3-5 хвилин, балістику бачать не супутники а системи ппо, те що у нас досі немає автоматичної системи оповіщення яку ізраіль передав та налаштував ще рік тому винні не трамп з бідоном...
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06.04.2025 12:06 Ответить
Перед тим як когось обзивати дурачками дебілам треба зрозуміти про що мова в коментарі.
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06.04.2025 12:15 Ответить
і про що там мова, що трампу не доповіли про пуск балістики ?
а йому не пох ? він що президент України ? чи може відповідальний за увімкнення системи оповіщення ?
йому будуть доповідати коли буде стартувати МБР.
просто вже кумарять дебіли які у всьому звинувачують рижого дауна, навіть у тому до чого він немає ніякого відношення.
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06.04.2025 12:53 Ответить
Ідіотам треба просто подивитися на мій коментар за номером два.
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06.04.2025 13:01 Ответить
і до чого твій висер що супутники не доповіли рижому про пуски ?
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06.04.2025 13:07 Ответить
Ідіот detected
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06.04.2025 13:48 Ответить
самокритично.
як завжди у всьому винен абама якому не доповіли супутники про запуск ракет.
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06.04.2025 13:56 Ответить
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06.04.2025 14:30 Ответить
2 рижому так само похер на те що ми запускаємо дрони на парашу,
чи єта другое ?
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06.04.2025 12:55 Ответить
Шановне панство, не годуйте тролів. Не вступайте в діалог, ігноруйте. Просто кожен натискає ;відправити в спам;. Адмін прийде- почистить.
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06.04.2025 07:52 Ответить
6 хвилин до приходу модерів))
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06.04.2025 07:55 Ответить
Простіше писать адміну, через Раду форумчан... Найбільш дієво... Сам перевіряю регулярно...
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06.04.2025 08:00 Ответить
Нажаль я, не можу ссилі кидати..лапки трохи не діють(
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06.04.2025 08:04 Ответить
Походу ти з могили вже пишеш)
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06.04.2025 08:11 Ответить
А де відповідь по рашиським містам чи Зеля з Сирським чекають коли ворог все зруйнує ? ворог розуміє тільки силу і чим більше розмов про якісь мирні перемовини тим більше нагліє.
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06.04.2025 08:18 Ответить
Регулярно відповідь по кацапам прилітає.
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06.04.2025 08:36 Ответить
Нагадайте про останні удари балістикою по Москві.
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06.04.2025 09:11 Ответить
Відповідь беспілотниками не дуже ефективна, це можна побачити по шахедах, які збиваються у нас. Причому у орків більше винищувачів та гелікоптерів для знищення. І шахед має в 3 рази більший заряд чим наші беспілотники, та може нанести відповідно сильніші пошкодження...

А тепер балістична ракета на 500 кг що підлітає 5-10 хв, і часто навіть після збиття всерівно кудись падає по траекторії. В орків таку балістику може тільки С500, їх наразі одиниці в них через вартість.
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06.04.2025 10:47 Ответить
Москва мріє про завивання сирен .
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06.04.2025 08:57 Ответить
Якби у нас доробили балістику можна б було накрити декілька установок запуску ракет...

Одного не розумію ЄС витрачає міліарди долларів на різні не потрібні програми, але не може декілька сотен міліонів виділити на свої розвідувальні супутники.
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06.04.2025 10:35 Ответить
а те,що Зюзя витрачає десятки млрд. на всяку фігню,а станом на 06.4.25 навіть поганенького заводика з виготовлення набоїв немає,розумієш?
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06.04.2025 11:18 Ответить
Вони у них є. Так, менше ніж у США.
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06.04.2025 12:08 Ответить
накрити було чим і до цього, атаксм наприклад, тільки для того і існують самохідні пускові щоб змінювати місце дислокації, і доки ти визначиш точні координати та завдаш удару у відповідь там вже нікого не буде.
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06.04.2025 12:11 Ответить
Для цього в світі існують розвідувальні висотні беспілотники, навіть безрадарно пуск видно з далекої відстані, атакамсів майже немає ударів останнім часом, по перше обмаль тих ракет, по друге нам забороняли ними бити по території раші, лише можна було по Курщині на близьку відстань від кордону...
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06.04.2025 13:10 Ответить
та ти що і що побачить висотний безпілотник над балтикою ? чи може я щось пропустив і нам передали ріпери та глобалхоуки ?
так все можна побачи з відстані, але хер ти визначиш точні координати пуску, це раз.
доки ти визначиш координати ціль вже буде в кілометрах від точки пуску.
били атакамсами по території параші, тому не пишіть херню про заборону, просто вполювати мобільну пускову яка запускає ракети з глибого тилу, то важка задача.
п.с. кацапи знищили всього декілька пускових хімарса і то тільки тому що підловили у точці перезаряджання поблизу лбз, тобто дрони над ним літали, а ви хочете щоб ми дістали пускову іскандера, це нереально у нашому випадку.
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06.04.2025 13:33 Ответить
Куди били по території раші казкарі, 60 км зона поблизу кордону на Курщині...
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06.04.2025 14:58 Ответить
і ще одне розвідувальні супутники не транслюють відео у реальному часі певної території, для цього є бпла.
он буквально вчора амери виклали відео як над хуситами що водять хороводи висить ріпер підсвічуючи ціль, і прямо в ту точку прилітає ракета чи плануюча бомба, прямо в центр хоровода.
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06.04.2025 12:18 Ответить
розвідувальні супутники бачать пуск і координати пуску в реальному часі, там розширення потрібно менше і вони можуть знаходитись на великій орбіті чим пустити бомбу на голову хуситам...

По друге немає змісту їх використовувати, і раптор добре справляється там немає ППО. А от для відслідковування наркотрафіків на території до прикладу Мексики, амери часто приміняють саме супутникову розвідку, якщо не хочуть залучати до відома мексиканських правоохоронців, у звязку з їх зв'язками з наркокартелями, щоб ті не попередили про спостереження...
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06.04.2025 13:27 Ответить
ой блін та не пишіть дурниці, читав що ізраільтяне запустили супутник який буде слідкувати за єменом і відслідковувати пуски ракет, але це вузькоспеціалізовані супутники з певною територією дії. вони не визначають з точністю +-10 метрів координати пуску, а просто сам факт запуску.
про наркотрафіки, більше фільмів дивіться, за допомогою супутників тільки саморобні субмарини відслідковують за тепловим слідом, а супетникові фото баз нарковартелів, та то таке, максар може ті самі дані надати.
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06.04.2025 13:44 Ответить
Про наркотрафік то документалка, якщо шось
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06.04.2025 15:01 Ответить
 
 