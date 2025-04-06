Последствия атаки РФ на Киев: разрушено здание в Дарницком районе и частично бизнес-центр в Оболонском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром враг совершил удар баллистикой по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Дарницкий район: по одному адресу пожар возник в нежилом здании.

По другому - произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

Оболонский район: по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание.

По другому - произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

Соломенский район: произошло возгорание на открытой территории отдельными очагами и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

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В результате вражеского обстрела пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.

К ликвидации последствий сейчас задействовано 128 пожарных и 27 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.