Последствия атаки РФ на Киев: разрушено здание в Дарницком районе и частично бизнес-центр в Оболонском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня утром враг совершил удар баллистикой по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Дарницкий район: по одному адресу пожар возник в нежилом здании.
По другому - произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.
Оболонский район: по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание.
По другому - произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.
Соломенский район: произошло возгорание на открытой территории отдельными очагами и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.
В результате вражеского обстрела пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.
К ликвидации последствий сейчас задействовано 128 пожарных и 27 единиц пожарно-спасательной техники.
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
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В мене таке саме, з таким грохотом, падінням уламків, якімось шкварчанням.
Просто знову це дуже поряд було.
А пізніше, тому що спочатку треба розібратися з ********* вошами, щоб не плодили в нас своїх гнид, тобто таких як ти.
Де можуть домовитися, домовляються. Зверніть увагу - усе на словах, ніяких доків не підписано.
Чекати ? Так, певною мірою. Тільки не склавши руки.
Київ, Дарниця..сьогодні мені особисто, фортануло..
Взагалі - було капець лячно, як 24.02..
дурачкам які все валять на гандона трампа скажу сікретну річ, балістика долітає з місця старту за 3-5 хвилин, балістику бачать не супутники а системи ппо, те що у нас досі немає автоматичної системи оповіщення яку ізраіль передав та налаштував ще рік тому винні не трамп з бідоном...
а йому не пох ? він що президент України ? чи може відповідальний за увімкнення системи оповіщення ?
йому будуть доповідати коли буде стартувати МБР.
просто вже кумарять дебіли які у всьому звинувачують рижого дауна, навіть у тому до чого він немає ніякого відношення.
як завжди у всьому винен абама якому не доповіли супутники про запуск ракет.
чи єта другое ?
А тепер балістична ракета на 500 кг що підлітає 5-10 хв, і часто навіть після збиття всерівно кудись падає по траекторії. В орків таку балістику може тільки С500, їх наразі одиниці в них через вартість.
Одного не розумію ЄС витрачає міліарди долларів на різні не потрібні програми, але не може декілька сотен міліонів виділити на свої розвідувальні супутники.
так все можна побачи з відстані, але хер ти визначиш точні координати пуску, це раз.
доки ти визначиш координати ціль вже буде в кілометрах від точки пуску.
били атакамсами по території параші, тому не пишіть херню про заборону, просто вполювати мобільну пускову яка запускає ракети з глибого тилу, то важка задача.
п.с. кацапи знищили всього декілька пускових хімарса і то тільки тому що підловили у точці перезаряджання поблизу лбз, тобто дрони над ним літали, а ви хочете щоб ми дістали пускову іскандера, це нереально у нашому випадку.
он буквально вчора амери виклали відео як над хуситами що водять хороводи висить ріпер підсвічуючи ціль, і прямо в ту точку прилітає ракета чи плануюча бомба, прямо в центр хоровода.
По друге немає змісту їх використовувати, і раптор добре справляється там немає ППО. А от для відслідковування наркотрафіків на території до прикладу Мексики, амери часто приміняють саме супутникову розвідку, якщо не хочуть залучати до відома мексиканських правоохоронців, у звязку з їх зв'язками з наркокартелями, щоб ті не попередили про спостереження...
про наркотрафіки, більше фільмів дивіться, за допомогою супутників тільки саморобні субмарини відслідковують за тепловим слідом, а супетникові фото баз нарковартелів, та то таке, максар може ті самі дані надати.