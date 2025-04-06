Войска РФ атаковали Киевщину: разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах. ФОТОрепортаж

Ночью 6 апреля 2025 года враг провел массированную комбинированную атаку на Киевщину с использованием ракет и "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, тревога продолжалась всю ночь.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

По данным ОВА, пострадавших среди населения нет.

Последствия атаки фиксируются в трех районах.

Броварской район. Подверглись разрушениям 2 здания предприятия по ремонту авто. Повреждены 7 автомобилей и 2 погрузчика.

Также повреждены окна и фасад автозаправочной станции.

Бучанский район. Повреждена крыша и стена дома. Повреждения незначительные.

Фастовский район. Поврежден легковой автомобиль.

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Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.