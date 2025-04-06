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Новости Фото Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
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Войска РФ атаковали Киевщину: разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах. ФОТОрепортаж

Ночью 6 апреля 2025 года враг провел массированную комбинированную атаку на Киевщину с использованием ракет и "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, тревога продолжалась всю ночь.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

По данным ОВА, пострадавших среди населения нет.

Последствия атаки фиксируются в трех районах.

Броварской район. Подверглись разрушениям 2 здания предприятия по ремонту авто. Повреждены 7 автомобилей и 2 погрузчика.

Также повреждены окна и фасад автозаправочной станции.

Бучанский район. Повреждена крыша и стена дома. Повреждения незначительные.

Фастовский район. Поврежден легковой автомобиль.

Также читайте: Войска РФ атаковали Черкасскую область ракетами и "Шахедами": повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП

последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область

Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

Автор: 

Киевская область (4124) ракеты (3567) Шахед (976)


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Топ комментарии
+14
Пока касаби існують та дихають вони не заспокоятся. І навіт коли подохне касаб він не заспокоїтся по дорозі до Пекла поки не прибуде туда на концерт Кобзона.
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06.04.2025 09:38
+13
Підтримую, якби не улюбленець наріду 73% Потужний Брехунець, то і ворог з Криму не виліз, бо там було мінне поле і стояли артилеристи, які мали розстрілювати ворога на ходу і підірвати мости. Зелене Брехливе, яке напялило на себе мілітарі, зняло міни, вивели наші війська із укріплень в чисте поле, знищило всі ракетоні програми, познімало клістрони, зупинило виробництво системи ППО, танків, снарядів, безпілотників, бронежилетів, шоломів, посадило генералів, допомогло портнову скласти списку патріотів і чекало, коли тут буде інший прапор, а воно вічним колаборантом у пуйла, як Карпопляник у Білорусі. Якби нарід вибрав Порошенка, то були б тисячі ракет, а ворог сидів би без води в Криму і потихеньку відповзав з Даунбасу.
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06.04.2025 10:14
+10
Розбійник який плохо чує
Зря насміхались над Дєдом мгоходовочником. Дєд отримав не тільки коридор в Крим, воду, АЕС, ще і трохи " під огірочки". Зараз цей коридор залитий бетоном і замінований. А самий ппздць, це те що той хто повернув сидить в Києві з величезним тризубом на груді і щодня гундосить слава Україні
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06.04.2025 09:57
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Пока касаби існують та дихають вони не заспокоятся. І навіт коли подохне касаб він не заспокоїтся по дорозі до Пекла поки не прибуде туда на концерт Кобзона.
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06.04.2025 09:38 Ответить
Кацапе , це все відбувається зза ***** .
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06.04.2025 09:46 Ответить
Що Зе відмазуєшь?
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06.04.2025 09:48 Ответить
та йди ти в сраку , разом зі своїм Зе , можна подумати , що ***** не нупало б , якби вибрали іншого.
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06.04.2025 09:53 Ответить
а ты возьми деньги, побольше, обвешайся золотом и вперёд в ближайший гендель в 5 утра и квась, там тебя и угощать будут и друзей найдёшь, там тоже люди, они не пойдут на воровство
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06.04.2025 10:00 Ответить
Бляха , що люди верзуть
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06.04.2025 12:12 Ответить
Можна подумати, можна подумати? Ти про що подумав, коли Зе нищів армію, обрронну промисловість та відкрив двері для вторгнення? Тобі би краще думалось в Бучі чі Маріуполі?
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06.04.2025 10:09 Ответить
А хто відкрив двері для вторгнення в 2003-му і 2014-му?
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06.04.2025 11:51 Ответить
Йди ціпляйся до Зе , а не до мене , зроби щось добре для людей.
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06.04.2025 12:16 Ответить
Кандидата з прізвищем Інший на виборах 2019 не було.
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06.04.2025 10:11 Ответить
Тоді ,, будь хто"
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06.04.2025 12:10 Ответить
Аа...так би й сказав, будь хто, тільки не Порошенко...
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06.04.2025 12:40 Ответить
Порошенко теж входить в множину ,, будь хто''
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06.04.2025 18:26 Ответить
Ржали з шахадів - сильно примітивні і прості. Тільки вони підприємства руйнують, а наші безпілотники шибки вибивають, а ті що літакового типу дорого стоять. Гроші як завжди другани зеленого освоїли і ніхера не зробили. І всі мовчать.
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06.04.2025 09:46 Ответить
Розбійник який плохо чує
Зря насміхались над Дєдом мгоходовочником. Дєд отримав не тільки коридор в Крим, воду, АЕС, ще і трохи " під огірочки". Зараз цей коридор залитий бетоном і замінований. А самий ппздць, це те що той хто повернув сидить в Києві з величезним тризубом на груді і щодня гундосить слава Україні
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06.04.2025 09:57 Ответить
Підтримую, якби не улюбленець наріду 73% Потужний Брехунець, то і ворог з Криму не виліз, бо там було мінне поле і стояли артилеристи, які мали розстрілювати ворога на ходу і підірвати мости. Зелене Брехливе, яке напялило на себе мілітарі, зняло міни, вивели наші війська із укріплень в чисте поле, знищило всі ракетоні програми, познімало клістрони, зупинило виробництво системи ППО, танків, снарядів, безпілотників, бронежилетів, шоломів, посадило генералів, допомогло портнову скласти списку патріотів і чекало, коли тут буде інший прапор, а воно вічним колаборантом у пуйла, як Карпопляник у Білорусі. Якби нарід вибрав Порошенка, то були б тисячі ракет, а ворог сидів би без води в Криму і потихеньку відповзав з Даунбасу.
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06.04.2025 10:14 Ответить
а чого ж їх цих ракет чомусь жодної не було у 2014-2019,а от шоколадомагазинів з"явилося на кожному розі,тисячі?
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06.04.2025 11:13 Ответить
Та ви шог? Розробку ракет і навіть системи ППО почали створювати "шоколадні" "бариги" з 2015 року і до 2019 року були готові і випробувані "Нептуни", "Вільхи", "Сапсан-Грім 2", ППО СД-300 і підготовлені до випуску "Кільчень" і це без допомоги заходу, бо на Україну було накладено ембарго на постачання зброї і технологій за "Кольчуги" кучми і "Фаїну", що везла зброю до Африки. Під час президенства Порошенко це ембарго буля знято і якби при владі залишився Порошенко і його команда, то до 2022 року в инас було б тисячі різних ракет і мабутиь своє ППО "Кільченеь". Ще ми разом з турками заключили договори про випуск спільного ППО..., але прийшовши у 2019 році антимайданний і проросійський Боневтік Потужно-Брехливий все це знищив, а більше 500 мільярдів зарив в асфальт і вкрав до половини допомоги США, там Трамп говорив про сотню мільярлдів доларів США і не брезгували і крали гуманітарку, яку прості народи світу збирали для українців.
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06.04.2025 11:32 Ответить
навіть часу витрачати на цю маячню не буду....гуляйте собі....
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06.04.2025 11:48 Ответить
Та не витрачайте. Рожевим поні не зрозуміти. Для вас не існує нікого окрім найвеличнішого і єрмака його, як для коцапів хутіна
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06.04.2025 12:24 Ответить
так і не зрозумів,що ви хотіли сказати,але про всяк випадок👉
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06.04.2025 12:35 Ответить
Я не знаю, що тут забув такий леді бой, як ти.
Якщо ти чоловік, тоді чому не на фронті? Чому не захищаєш свій вибір 2019
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06.04.2025 14:13 Ответить
Та всіх беруть. Три роки вже міг зеленського захищати.
Сидиш з диванів воюєш.
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06.04.2025 19:04 Ответить
до 2022 року в инас було б тисячі різних ракет і мабутиь своє ППО "Кільченеь"

За 5 років жодного дослідного зразка так і довели до придатного для використання стану, але за 2 роки наклепали б тисячі ракет...
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06.04.2025 11:54 Ответить
НЕ довели
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06.04.2025 11:57 Ответить
Так тупорило виправдовувати зелю....ну не знаю
Ще аргументи є?
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06.04.2025 12:23 Ответить
Якого факту? Ти бачив щоб їздили по полях? Чи їздять по дорогах? Мости ж можна було взірвати за тиждень , якщо вже точно знали що буде напад

Взірвали?
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06.04.2025 14:14 Ответить
А кацапи наступали не по дорогах?
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06.04.2025 17:07 Ответить
по нових дорогах побудованих зеленським
навіть в чорнобильський зоні нову трасу вистлав, хоча там трафіку немає зовсім
все для коцапів
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06.04.2025 17:24 Ответить
кривобоко і косоруко написано, знову ж таки
вам аби менше за рейтинг сонцессаного думати, бо під питанням існування самої України
завдяки вам же
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06.04.2025 17:47 Ответить
Завдяки нам? Тобто, твоє куйло не при ділах? Зрозуміло. Недарма ж ти разом зі своїм куйлом співаєш в унісон: "Віноват во всьом зєлєнскій, ето он угражал і правациравал, ми винуждени билі прінять прєвентівниє мєри для защіти от ісходящіх из Украіни угроз".
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06.04.2025 18:00 Ответить
А ти мені ***** не приписуй. Я не обирала владу, яка зрадила Україну.
Навряд чи вам вдасться це питання заговорити.
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06.04.2025 18:05 Ответить
Ти винуватиш всіх, крім себе і свого куйла. І в чому зрада?
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06.04.2025 18:06 Ответить
Зрада в зраді. В тому що твій Зе ставив на посади людей *****. Їх і зараз можна знайти посеред його команди.
Назви хоч одного призначенця який не пов'язаний з рашистами.
Просто порядну професійну людину яку він призначив.
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06.04.2025 18:08 Ответить
Д.Чекалкин
Відмовляюсь це розуміть.. Це не вкладається в голові.. -десяток депутатів зеленського повтікали, десятки - колаборують, десятки під підозрами, десятки його міністрів, замів(свинарчуків), сбушників - в "розшуку" з млрдами. Всіх саме він!! призначав особисто…
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06.04.2025 18:24 Ответить
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06.04.2025 18:06 Ответить
А ще практично знищені склади боєзапасів, головним воякою в АТО був охоронець Пороха нікчема та пустозвон Гелетей (Залужний з Шапталою призначені при Зєлі). А парад з найкращими частинами під час катастрофи на Донбасі (Іловайськ)? Дебільні провальні Мінські угоди чому і при кому змушені були підписати?
Зєля, звичайно, мудак (один єрмак чого вартий), але "нє всьо так однозначно"... У нас на жаль гінденбургів поки що не проглядається! Назвіть найкращу альтернативу Зєлі.
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06.04.2025 12:14 Ответить
а пустозвони на чолі СБУ Наливайченко та Грицак....
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06.04.2025 12:37 Ответить
вірно
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06.04.2025 12:38 Ответить
Я завжди про це нагадую зебанутим ботам Ермака і бидлу, яке вибрало блазня. найвеличніший в Омані отримав наказ фюрера кацапів ***** по ремонту доріг на півночі для кацапських танків, а на півдні розмінував всі мости і дамби, які були заміновано по наказу Порошенка а також він вивів практично всі війська з південного напрямку. Все було готово для капітуляції України, були підготовлені документи на перемовинах про здачу Украйни в Стамбулі. І тільки візит Бориса Джонсона зірвав всі плани про капітуляцію України і лютий опір ЗСУ кацапській орді на півночі і біля Києва. Так що найпотужніший блазень за все відповість після нашої перемоги над ****** і його дикою кацапською ордою.
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06.04.2025 10:44 Ответить
😏🤔
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06.04.2025 11:17 Ответить
Саме так. Після закінчення війни ніякого ремонту доріг, всі мости поруйнувати. Бо мало ще яке куйло надумає напасти...
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06.04.2025 11:56 Ответить
Кацапе, чи зебанько, різниці не бачу. Так ось, українець ніколи не зробить такої тупої помилки. Стецько пишеться через е, не стицько а Стецько.
Вчи граматику, ЗЕбанутий дрищ кацап. І українці фюрера кацапів називають ******, а не так як тобі рекомендують на Лахта2, з помилкою. А взагалі-то нема нічого дивного. ЗЕбануті апріорі тупі від народження, так само як і кацвапська срань в лаптях.
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06.04.2025 12:17 Ответить
Абсолютно вірно. Кацапська срань живе у вічній розрусі і без доріг, саме так, як ти мрієш.
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06.04.2025 12:48 Ответить
Не рви душу... Я йому про "Стицька" ще рік тому "носом тикав"... Але щому - "що горохом об стіну"...
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06.04.2025 15:37 Ответить
Чи не з цього підприємства нещодавно показували відоси???
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06.04.2025 10:29 Ответить
 
 