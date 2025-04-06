Войска РФ атаковали Киевщину: разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах. ФОТОрепортаж
Ночью 6 апреля 2025 года враг провел массированную комбинированную атаку на Киевщину с использованием ракет и "шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, тревога продолжалась всю ночь.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
По данным ОВА, пострадавших среди населения нет.
Последствия атаки фиксируются в трех районах.
Броварской район. Подверглись разрушениям 2 здания предприятия по ремонту авто. Повреждены 7 автомобилей и 2 погрузчика.
Также повреждены окна и фасад автозаправочной станции.
Бучанский район. Повреждена крыша и стена дома. Повреждения незначительные.
Фастовский район. Поврежден легковой автомобиль.
Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
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Зря насміхались над Дєдом мгоходовочником. Дєд отримав не тільки коридор в Крим, воду, АЕС, ще і трохи " під огірочки". Зараз цей коридор залитий бетоном і замінований. А самий ппздць, це те що той хто повернув сидить в Києві з величезним тризубом на груді і щодня гундосить слава Україні
Якщо ти чоловік, тоді чому не на фронті? Чому не захищаєш свій вибір 2019
Сидиш з диванів воюєш.
За 5 років жодного дослідного зразка так і довели до придатного для використання стану, але за 2 роки наклепали б тисячі ракет...
Ще аргументи є?
Взірвали?
навіть в чорнобильський зоні нову трасу вистлав, хоча там трафіку немає зовсім
все для коцапів
вам аби менше за рейтинг сонцессаного думати, бо під питанням існування самої України
завдяки вам же
Навряд чи вам вдасться це питання заговорити.
Назви хоч одного призначенця який не пов'язаний з рашистами.
Просто порядну професійну людину яку він призначив.
Відмовляюсь це розуміть.. Це не вкладається в голові.. -десяток депутатів зеленського повтікали, десятки - колаборують, десятки під підозрами, десятки його міністрів, замів(свинарчуків), сбушників - в "розшуку" з млрдами. Всіх саме він!! призначав особисто…
Зєля, звичайно, мудак (один єрмак чого вартий), але "нє всьо так однозначно"... У нас на жаль гінденбургів поки що не проглядається! Назвіть найкращу альтернативу Зєлі.
Вчи граматику, ЗЕбанутий дрищ кацап. І українці фюрера кацапів називають ******, а не так як тобі рекомендують на Лахта2, з помилкою. А взагалі-то нема нічого дивного. ЗЕбануті апріорі тупі від народження, так само як і кацвапська срань в лаптях.