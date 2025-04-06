Войска РФ атаковали Черкасскую область ракетами и "шахедами": повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП

В ночь на 6 апреля 2025 года войска РФ атаковали Черкасскую область с применением "шахедов" и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской ОВА.

Как отмечается, по вражеским воздушным целям работали силы и средства ПВО.

"Наши защитники уничтожили 18 российских БПЛА в небе над Черкасской областью. Работали также по ракетам: уточнение данных и обследование территории продолжается", - отмечает глава региона Игорь Табурец.

По его словам, обращений в экстренные службы относительно травмированных не было.

По предварительной информации, на Золотоношщине обломками дронов повреждены окна жилого дома, а также несколько хозяйственных построек, а также линия электропередач.

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Начаты восстановительные работы.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.