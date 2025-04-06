Войска РФ атаковали Черкасскую область ракетами и "шахедами": повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП
В ночь на 6 апреля 2025 года войска РФ атаковали Черкасскую область с применением "шахедов" и ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской ОВА.
Как отмечается, по вражеским воздушным целям работали силы и средства ПВО.
"Наши защитники уничтожили 18 российских БПЛА в небе над Черкасской областью. Работали также по ракетам: уточнение данных и обследование территории продолжается", - отмечает глава региона Игорь Табурец.
По его словам, обращений в экстренные службы относительно травмированных не было.
По предварительной информации, на Золотоношщине обломками дронов повреждены окна жилого дома, а также несколько хозяйственных построек, а также линия электропередач.
Начаты восстановительные работы.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль