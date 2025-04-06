Бринк отреагировала на ночную атаку: Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку на столицу и другие украинские города, в этот раз отметив, что ракеты были выпущены "со стороны России".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бринк написала в соцсети Х.
"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения о нападениях в нескольких городах", - говорится в заметке.
Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
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Навіть якщо б зе постійно піднімав це питання, результат був би такий, як і з участю України в Нато. Ви же не відноситеся до тих недоумків, які розказують що нас туди не беруть через корупцію? зрозуміло, чому нас туди не беруть?
По тій же причині ніколи не буде антипутінської коаліції, поки вони не побачать реальну загрозу для їх дуп...або безпеку для себе при своїй участі в ній
А то як зе , та сторона, вони...
Хто вони??? Що за та сторона
Хто в неї керівник по службі зараз? Правильно, саме він
Вона сумлінно виконує своЇ обовʼязки в Києві, який ворог обстрілює балістичними ракетами та БПЛА. І далеко не кожний високопосадовець США погодиться ризикувати своїм життям у Києві.
хочете рибку з'їсти і на@хер сісти і корисні копалини подавай і репарації виплачуй, що вам ще віддати?
і Бріджіт Брінк не згадала про кацапію
то сьогодні у неі , можливо , зʼявилась совість 🙁?
хвемінітибиой, фемінітиви - вони такі..
Очевидно Путін по своєму зрозумів "миротворчу" риторику Трампа і його челяді.
Цікаво чи посольство США ще в Києві, чи не втекло під парасольку НАТО, як це було при Байдені, якого Путін, в Женеві, запевнив в тому, що візьме Київ за три доби - Байден тоді промовчав, що у гангстерів рівнозначно вердикту "ЗГОДА".
Продовження політики адміністрації Байдена, тільки дещо модифікованої!?
"Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки...
Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".- голова комітету начальників штабів армії США Міллі.
Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»
79 лет Джо Байдену, который усыпил США.
А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.
Людині, Джо Байдену, 79 років, він президент наймогутнішої держави планети - США.
Однак його посольство ще до початку війни втекло з Києва до Львова, а сам він, Байден, будучи з візитом в Європі, побоявся прилетіти в Київ - ховався в Польщі, як і персонал посольства США на кожну ніч і вихідні - під парасольку НАТО.
Так і ввійде Байден в скрижалі історії - президентом США, який віддав Україну на знищення агресору.
Умовна Європа, НАТО, США НЕ перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе". ФБ Николай Нестор Нагорняк
6 апрель 2022 г. ·
"As of 6:30 am, Kyiv and the rest of Ukraine remain under a ballistic and cruise missile attack from Russia."
Посол США в Украине Бриджит Бринк написала:
"Ракетная атака из России"
Как вам спится по ночам, пан приЗедент, убитые дети не снятся?, наркет продажный
"Ракетная атака из России"
Все свободны !
Слава Украине !
Слава Президенту - Верховному Главнокомандующему !
скурвиласьстрампилась. ******!
Оце такі патріоти, які підписали домовленності про нпз рф .
А що там із Охматдитом? Забули? Зелені вже не цікава ця тема, як і любителям улюлакння "який молодець зе, що "нахамив" трампу в Овальному кабінеті"! Та про такі випадки треба на Заході 24/7 крутити роліки і витрачати гроші саме на це, а не срний зешмарафон, який нх нікому не потрібен!
Але на фоні нього, трамп - це абсолютне зло.
не можна навіть казати що російські ракети. "З російського напрямку". А то путін обідиться і не пустить сша в арктику
п.с. я в курсі що послиця була при обох презах. Але ж вона просто говоряча голова. Що напишуть на дисточку, те й каже