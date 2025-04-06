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Новости Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
13 421 95

Бринк отреагировала на ночную атаку: Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России

Бринк об атаке на Украину 6 апреля

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку на столицу и другие украинские города, в этот раз отметив, что ракеты были выпущены "со стороны России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бринк написала в соцсети Х.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения о нападениях в нескольких городах", - говорится в заметке.

Читайте также: Зеленский разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: Такая сильная страна, а слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Бринк отреагировала на ночную атаку 6 апреля

Автор: 

США (26564) Бринк Бриджит (185) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+29
Бріджит ризикує бути звільненою трампонами. Адже "валодья хароший".
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06.04.2025 09:28
+22
З боку росії... Кокойто нєґодяй підступно випустив ракети "збокуросії" щоб таким чином замарать чєсноє імя руzzково солдата.
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06.04.2025 09:43
+21
Відцепіться від посла США, її країна США і там немає кацапських ракет. Про захист українців мав думати Боневтік Потужно-Брехливий, який одним кіно про Голобородьку всіх обдурив, закатав ракети і всю оборону в асфальт і навчився стрілки переводити через таких йолупів, які також звинувачують кого заввгодно тільки не команду слугориг, які за 6 років так і не створили свої ППО і випуск ракет, створили тільки найкурумпованішу країну в Європі.
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06.04.2025 10:24
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Про кацапів згадала бо діватись немає куди? Побоюється, що і їй на голову прилетить?
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06.04.2025 09:26 Ответить
Відцепіться від посла США, її країна США і там немає кацапських ракет. Про захист українців мав думати Боневтік Потужно-Брехливий, який одним кіно про Голобородьку всіх обдурив, закатав ракети і всю оборону в асфальт і навчився стрілки переводити через таких йолупів, які також звинувачують кого заввгодно тільки не команду слугориг, які за 6 років так і не створили свої ППО і випуск ракет, створили тільки найкурумпованішу країну в Європі.
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06.04.2025 10:24 Ответить
та нi. не вiдчепiться. в даному випадку i боневтiк, i посол США (пiдписант Будапешту), а також весь притомний цивiлiзований свiт повиннi чiтко i твердо стояти на сторонi жертви нападу. тут не може бути двомовностей i двозначностей.
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06.04.2025 10:35 Ответить
Відкрийте врешті "Будапештський меморандум" і почитайте, що там порушила США. Якщо прочитаєте, то зрозумієте, що цей меморандум, хоча він і не закон і не міжнародний договір, але порушила тільки росія. Ще до підписання "Будапешту" представники країн СНД зібралися на московії і вирішили передавати всю ядерну зброю росмії і почали цю передачу. США до СНД не відносилися. А саме головне, що Порошенко після "Будапешту" відновив ракетну програму без ядерної зброї, але її знищив Боневтік Потужно-Брехливий, а сьогодні через своїх ботів і йолопів переводить стрілки то на США, то на Захід. А сам то що зробив?
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06.04.2025 17:12 Ответить
все вірно. усе, що там прописано, американці і британці виконали. порушили меморандум тільки кацапи. це якщо брати юридичну відповідальність. однак ще є інша відповідальність - моральна і політична. це в тому контексті, що Штати тиснули на Україну, щоб вона чимпошвидше позбулась ядерки. і навіть цьому є підтвердження - публічні вибачення Клантона за таку свою позицію тоді, коли він тиснув на українську владу. не відчував би він вини, то не вибачався би. факт. а те, що зелень просрала підготовку до війни - це навіть тут мови нема, це і так очевидно. проте робити таку заяву послу США - це ганьба. тая ж послиця ще при Байдену приїхала в Україну працювати і вона ніколи не була трампісткою. просто вона державний службовець і змушена виконувати команди з Держдепу. При Блінкені вона топила за Україну. це теж факт. а тепер про цікаве саме. Бог з ним, з тим Будапештом, там нема юридичних зобов'язань підписантів воювати на стороні України у разі нападу на неї... але є Статут ООН, який усі хочуть дотримуватися. і там є стаття 51 цього Статуту, яка передбачє юридичне право країни, на яку напали, на колективну оборону від агресора. ні разу. наголошую тут і підкреслюю, ні разу наша зелена дипломатія не заявила публічно з трибуни Генсамблеї ООН про своє право на колективну оборону. а повинна була це зробити і це право підкріпити моральними зобов'язаннями від підписантів Будапешта. тобто саме у цьому єдино вірному напрямку повинні були працювати наші зелені дипломати на чолі зх найвеличнішим. це його бл.. самий головний конституційний обов'язок - заберзпечити оборону своєї країни. натомість що ми бачимо? якась ахінея з тими самітами миру... говорили, балакали, сіли і обісрались. саміт миру кудись зник, з'явився план пермоги, який теж вже зник. і зараз вже щось говорять про якусь "коаліцію охочих". коаліцію таку Вова мав би почати формувати ще з першого дня повномасштабного вторгнення. і називатися вона мала не "коаліція охочих", а антипутінська коаліція.
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06.04.2025 18:35 Ответить
ви не затягнете людей в таку коаліцію, як би не старалися. Ніхто туди йти не хоче, бо ескалація. Чи сс*тно іншими словами
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06.04.2025 23:28 Ответить
та буде видно. якби з першого дня зелена влада працювала у цьому напрямку, то і результат зараз міг би бути вже іншим. першим публічно про війська в Україні озвучив Макрон ще у лютому минулого року. саме Макрон, а не Зе. якби Зе пробував би це робити хоча би кулуарно, то про це давно вже стало би відомо. по любому світові змі рознюхали би це. при умові, якщо воно дійсно обговорювалося би. і тоді до Вави не було питань. а так вони є. і їх багато. Пригадую, що тоді у лютому минулого року, коли шуміло це питання у змі, Вава сказав, що не піднімав це питання, бо тоді партнери припинили би надавати Україні зброю. ну така собі відмазка. навіть на відмазку не схожа.
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07.04.2025 00:04 Ответить
ну і наївність.
Навіть якщо б зе постійно піднімав це питання, результат був би такий, як і з участю України в Нато. Ви же не відноситеся до тих недоумків, які розказують що нас туди не беруть через корупцію? зрозуміло, чому нас туди не беруть?
По тій же причині ніколи не буде антипутінської коаліції, поки вони не побачать реальну загрозу для їх дуп...або безпеку для себе при своїй участі в ній
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07.04.2025 00:23 Ответить
та невідомо який би результат був. тому фантазувати на цьому - то зайве. якби підняв він це питання, то тоді зараз і обговорювали його. а так, він його не підняв, тому питання саме до нього, а не до Європи. І так, я не вважаю, що саме через корупцію нас не приймає до себе НАТО. не приймає, тому що війна в Україні. не приймало раніше, тому що боялося провокувати засрашку. та це питання самого блоку НАТО, так би мовити на їхній розгляд.... проте коли це питання статті 51 прописано у Статуті ООН юридично - це так і значить, що воно прописане вже юридично. тож порівнювати статтю 51 і добру волю блоку НАТО - це трохи різні речі, а порівнювати можна лише тотожні величини, щоб таке порівняння було більш правильним.
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07.04.2025 00:31 Ответить
От гад! Досі сере тобі у штани!
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07.04.2025 10:31 Ответить
А де ти раніше був?
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06.04.2025 11:04 Ответить
Ти ж сам голосував за нього.
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06.04.2025 11:24 Ответить
зеркало не трісло? ти сам бачив бюлетень, заглядав кожному в за ширму???
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06.04.2025 19:34 Ответить
бо посидіти цілу ніч у бункері - це ефект Штайнмаєра. лікує усяких.
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06.04.2025 11:50 Ответить
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06.04.2025 14:53 Ответить
І шо? В 2020-му рокі кацапня балістикою била по всій Україні?
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06.04.2025 14:56 Ответить
Бріджит ризикує бути звільненою трампонами. Адже "валодья хароший".
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06.04.2025 09:28 Ответить
Послиці ,добре розуміє ,що її поведінка не гідна її статуса,тому і назвала все своїми іменами.
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06.04.2025 10:38 Ответить
Мабуть жим-жим стало?
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06.04.2025 09:28 Ответить
Після "занепокоїнь" нарешті настало "прозріння"...йшов четвертий рік війни
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06.04.2025 09:28 Ответить
Нарешті прозріла...
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06.04.2025 09:28 Ответить
Ні! Вона точно впевнена, що ракети прилетіли з боку кацапів, але чи це зробила кацапія, чи то українські ракети розвернулися на кацапській иериторії - Брінк не знає. Вона ж не насисала, що "росія обстріляла ракетами" . А ми знаємо, що з боку Румунвї і Польщі прилітають не румунські, чи польські ракети, чи шахеди, а кацапські. Тому Брінк - вона така..... Брінк.
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06.04.2025 09:45 Ответить
Треба їй такий кулончик подарувати.
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06.04.2025 10:05 Ответить
Я б їй подамував трьох мавпочок, одна з яких закрила собі очі, друга - вуха, а третя - рот: нічого не бачу, нічого не чую, а якщо навіть і баяу, і чую - то нічого не скажу.
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06.04.2025 10:17 Ответить
🙈🙉🙊
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06.04.2025 16:12 Ответить
Почитала видать подруга что о ней вчера украинцы написали..
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06.04.2025 09:39 Ответить
в бункері посиділа
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06.04.2025 11:51 Ответить
Помітила з якої сторони ракети прилетіли
А то як зе , та сторона, вони...
Хто вони??? Що за та сторона
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06.04.2025 09:41 Ответить
ймовірно, Монголія
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06.04.2025 09:58 Ответить
Це була «та сторона».
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06.04.2025 10:44 Ответить
Та підождіть! Зараз скажуть, що то українці запустили з курської чи білгородської області (са старани раzії) щоб аклєвєтать бєлую і пушистую мацковію
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06.04.2025 16:18 Ответить
******* реагировать .пора выдать тамагавки.и не умничать . ископаемые отдай по ******* не шмаляй а тут дети гибнут каждый день,молчу за пацанов на нуле. задорнов говорил правду,только они не тупые а ********.скажите что я не прав?
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06.04.2025 09:42 Ответить
Да,Задорнов оказался прав на 100%.
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06.04.2025 11:14 Ответить
З боку росії... Кокойто нєґодяй підступно випустив ракети "збокуросії" щоб таким чином замарать чєсноє імя руzzково солдата.
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06.04.2025 09:43 Ответить
Кокойто? ЕД? Є в них і цей дурник)
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06.04.2025 13:09 Ответить
Не сказала, що параша обстріляла... страх перед трампоном поралізував.
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06.04.2025 09:47 Ответить
Їй вочевидь вказано: "не згадувати путіна та РФ в негативному сенсі". Посол Брінк завжди підтримувала Україну, не з лякливих , перебуває в Києві, бачить, чує і точно знає, що скоюють військові злочинці путіна.
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06.04.2025 10:44 Ответить
не з лякливих. ахахахаха. а прямо сказати у неї кишка тонка.. тому що "Їй вочевидь вказано....."
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06.04.2025 19:37 Ответить
Вона НіПП США в Україні, державний службовець і виконує накази свого керівника.
Хто в неї керівник по службі зараз? Правильно, саме він
Вона сумлінно виконує своЇ обовʼязки в Києві, який ворог обстрілює балістичними ракетами та БПЛА. І далеко не кожний високопосадовець США погодиться ризикувати своїм життям у Києві.
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06.04.2025 22:43 Ответить
"З боку росії", а не російська федерація завдала удару.
хочете рибку з'їсти і на@хер сісти і корисні копалини подавай і репарації виплачуй, що вам ще віддати?
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06.04.2025 09:53 Ответить
Курви, забажають шкуру з нас зняти, зроблять собі перчатки та абажури, як німецькі нацисти
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06.04.2025 16:20 Ответить
А з черепів попільнички. Нехай вже їдуть! Багато чого збирають в сірій зоні наші евакуатори.
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06.04.2025 16:22 Ответить
Скоро будемо бачите ракети з боку океана на США
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06.04.2025 10:00 Ответить
Після ії реакціі на ті страшні подіі , які сталися в Кривому Рогу ,
і Бріджіт Брінк не згадала про кацапію
то сьогодні у неі , можливо , зʼявилась совість 🙁?

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06.04.2025 10:08 Ответить
Та мабуть з переляку та спросоння писала, тому не встигла виконати останні інструкції від трампутінської адміністрації - не згадувати кацапетівку.
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06.04.2025 10:17 Ответить
Боневтік 3 роки (2019-2022) казав "другая старана канфілікта". Вже забулося?
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06.04.2025 12:21 Ответить
За других обставин, мадам Бріджіт слід оголосити персоною нон грана і послати її до Трамбона, якщо вона з першого разу не побачила очевидне - "московія країна вбивц". На жаль сітуація сьогодні така, що ми змушені приймати цю "сліпу" курву і рахуватися з нею
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06.04.2025 10:08 Ответить
послиця....., б...
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06.04.2025 10:11 Ответить
Читаю послиця, а в голові чомусь ослиця... І що це зі мною?🤔😁
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06.04.2025 10:32 Ответить
хвемінітиби ой, фемінітиви - вони такі..
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06.04.2025 19:38 Ответить
Ага, плем'я тумбу-юмбу, під прикриттям зелених з альфа-центавра, прокралося вночі на парашку і запустило ракети
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06.04.2025 10:14 Ответить
Зазначення Брінг, такого загальновідомого факту, як приналежність ракет росії, було спеціально для ZЕЛЕНИХ ДОВБОЙОБІВ.
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06.04.2025 10:15 Ответить
Щоб вона вже не сказала - Гугл не виправити ..Цитувати задорнова марно , американці не тупі , а просто сцикуни .Вони як і рашка вміють нападати на слабіші країни , де перевага 100% очевидна .Але ніхто і ніколи не зміг підкорити одну країну - Афганістан .
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06.04.2025 10:31 Ответить
Знову всі напали на посла США Брінк і ні слова про Боневтіка Потужно-Брехливого, який мало того, що нічого не зробив для оборони України, а знищив те, що зробили до нього "бариги". Краще скажіть велике дякую США за підтримку зброєю, грошима і санкціями, бо якби не США, то ми давно були округом Цапії. Ніхто не звинувачує Боневтіка і його 6-ть менеджерів(яких немає в Конституції), які розіркали половину допомоги під час війни і навіть гуманітарку, чи хтось думає, що США буде безкінечно поставляти нам свою зброю і **********, а Боневтік Потужно-Брехливий тільки відоси і звинувачення, що мало?
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06.04.2025 10:31 Ответить
Б.Брінк з вигляду гарна жінка. Чи є в неї діти? Жінки, що мають власних дітей, і ******* їх, трохи по-іншому сприймають подібні акції Пуйлостану. В них не можуть виникати питання щодо походження ракет та дронів, що вбивають українців, мирних і військових, дорослих і дітей...
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06.04.2025 10:38 Ответить
Якщо її звільнять за " негативне згадування про РФ та путіна", то це допоможе Україні чи зашкодить?
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06.04.2025 11:07 Ответить
поставлять іншу нетакуську!!!
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06.04.2025 19:39 Ответить
А якого саме НіПП США в Україні ви би хотіли ? Може нова адміністрація США задовільнить ваші побажання і призначить "такуську" ?
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06.04.2025 22:31 Ответить
Балістична атака РФ на Київ: забудови в трьох районах... І так по всій Україні.

Очевидно Путін по своєму зрозумів "миротворчу" риторику Трампа і його челяді.

Цікаво чи посольство США ще в Києві, чи не втекло під парасольку НАТО, як це було при Байдені, якого Путін, в Женеві, запевнив в тому, що візьме Київ за три доби - Байден тоді промовчав, що у гангстерів рівнозначно вердикту "ЗГОДА".

Продовження політики адміністрації Байдена, тільки дещо модифікованої!?



"Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки...

Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".- голова комітету начальників штабів армії США Міллі.

Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»

79 лет Джо Байдену, который усыпил США.

А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.

Людині, Джо Байдену, 79 років, він президент наймогутнішої держави планети - США.

Однак його посольство ще до початку війни втекло з Києва до Львова, а сам він, Байден, будучи з візитом в Європі, побоявся прилетіти в Київ - ховався в Польщі, як і персонал посольства США на кожну ніч і вихідні - під парасольку НАТО.

Так і ввійде Байден в скрижалі історії - президентом США, який віддав Україну на знищення агресору.

Умовна Європа, НАТО, США НЕ перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе". ФБ Николай Нестор Нагорняк

6 апрель 2022 г. ·
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06.04.2025 10:39 Ответить
Це не "Путін по своєму зрозумів "миротворчу" риторику Трампа", це Трмп "путінферштейн".
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06.04.2025 13:08 Ответить
З боку росії, каже ця пані. Мабуть монголи по нам запустили. Вони якраз у тому боці.
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06.04.2025 10:39 Ответить
Брінк все по дипломатичному петляє і не критикує кацапню за ракетну атаку, бо Ілон Єрмак звільнить з посади.
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06.04.2025 10:47 Ответить
пожаліти її, бідолашну ссикуху, треба... зараз, тільки хустинку дістану..
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06.04.2025 19:40 Ответить
Я конечно не "полиглот".... Но тут, судя по всему перевод не совсем точный. Не со "стороны россии", а из россии.

"As of 6:30 am, Kyiv and the rest of Ukraine remain under a ballistic and cruise missile attack from Russia."
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06.04.2025 11:15 Ответить
Совершенно верно !
Посол США в Украине Бриджит Бринк написала:
"Ракетная атака из России"
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06.04.2025 11:32 Ответить
Так і є. Пам'ятаєте, хто вчив англійську в школі: "Where are you from?"
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06.04.2025 13:04 Ответить
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06.04.2025 14:02 Ответить
Що з цього приводу скаже посол України при ООН "ліверна ковбаса" мельник? Скличе позачргове засідання, по Кривому Рогу та Київу, чи команди від ОПи не було, все ОК?
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06.04.2025 11:20 Ответить
один зеленский из каматоза не вылазит.
Как вам спится по ночам, пан приЗедент, убитые дети не снятся?, наркет продажный
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06.04.2025 11:23 Ответить
Посол то таке, а от Боневтік просрав підготовку до війни, не організував справедливий призов, оборону України і рейтинги захмарні. Ні розкрадання бюджету, ні зройнувана країна, сотні тисяч вбитих ніяк не впливає на його рейтинг. Люди, що з вами?
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06.04.2025 11:28 Ответить
Ви ще забули про асфальт .
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06.04.2025 11:33 Ответить
Посол США в Украине Бриджит Бринк написала:
"Ракетная атака из России"
Все свободны !
Слава Украине !
Слава Президенту - Верховному Главнокомандующему !
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06.04.2025 11:31 Ответить
І де "24-х годинний трамп"?, - його послиця вже розродилась словом "раша". Що, треба знову тут згадити про "піаніста" вову, що він, як "капітан америка" власноруч не збиває кацапські лаптьо-калібри"?, - а то деякі "розумники" тут його в асфальт закатуют на 73% з любого приводу, - не піздіть капаську х%йню зі всіх прасок і також про "будапештській папірець" - він повинен працювати і з боку Штатів також.
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06.04.2025 11:51 Ответить
А як пані посол здогадалася, що ракета прилетіла з боку Росії? А може з Польщі? Хай пані посол добре подумає! З Вашінгтоном проконсультується...
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06.04.2025 12:18 Ответить
Таке враження, що пані посол Брінк працює флюгером в Україні! Невдячна це справа - служити Трампові. Так можна і своє імя вимазати лайном...
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06.04.2025 12:21 Ответить
Ще трохи і ці імена лайном відмивати можна буде...
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06.04.2025 17:23 Ответить
Так ракету чия назвала, а вже не каже, що то є порушенням чи злочином. Проста констатація. Учка.
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06.04.2025 12:40 Ответить
Это какая ж **** прокралась в Россию и оттудова ракеты пускает?
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06.04.2025 13:30 Ответить
Слівтє ИИ відбулося те,що попереджал сценарісти фантастичних фільмів Голівуда про ******** ІТ технолгіі.У сьому винні чиновники,ЄС,посли США но не тупе Українське стадо.Проголосувавше за "просто перестать стрелять,дешеві тарифи,великі зарпляти,за "руський язык", Та п...х,може поржом.
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06.04.2025 13:52 Ответить
На рахунок України я обмолвився.По всьому світу відбувається таке.
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06.04.2025 13:55 Ответить
"...з боку Росії"? Cерйозно? А хто обстрілює нє, не знаєш? Тобто в паскудній голові тліє кацапський варіант - єто оні самі с нашей старани, Лукашенка вам на картє покажет. Тьху, ***. І ця скурвилась стрампилась. ******!
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06.04.2025 14:47 Ответить
НПЗ помбити не можна, а вбивати населення України можна ?
Оце такі патріоти, які підписали домовленності про нпз рф .
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06.04.2025 15:06 Ответить
Чому від України НЕМАЄ скликань ні РадБезуООН щодо засудження терористичних ударів )(уйла по К.Рогу, ні взагалі ніякої реакції на міжнродному рівні?! І яку ви тоді хочете реакцію від Посла, коли наша дипломатія "потужно" засунула голову в пісок по самі п`ятки разом із зе!
А що там із Охматдитом? Забули? Зелені вже не цікава ця тема, як і любителям улюлакння "який молодець зе, що "нахамив" трампу в Овальному кабінеті"! Та про такі випадки треба на Заході 24/7 крутити роліки і витрачати гроші саме на це, а не срний зешмарафон, який нх нікому не потрібен!
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06.04.2025 15:21 Ответить
байден звісно підр.
Але на фоні нього, трамп - це абсолютне зло.

не можна навіть казати що російські ракети. "З російського напрямку". А то путін обідиться і не пустить сша в арктику

п.с. я в курсі що послиця була при обох презах. Але ж вона просто говоряча голова. Що напишуть на дисточку, те й каже
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06.04.2025 15:33 Ответить
пані посла призначено ще за часів Байдена. Інструкцію, що їй робити вже давно з Держдепу спустили. не подобається пані Брінк? чекайте на умовного вітькова
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06.04.2025 15:45 Ответить
Посол США Брінк чітко дотримується інструкції що надав Рубіо і від себе не несе на відміну від мельника та інших персонажів всяку ахінею на то вона і посол щоб інформувати що відбувається на місці і озвучувати в ЗМІ тільки офіційну позицію так що якщо ви думаєте що Бріджіт Брінк як жінка і мати не співчуває загибелі дітей і їх рідних то ви глибоко помиляєтесь.
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06.04.2025 17:55 Ответить
нас потужно пихають лицем у лайно бо така у нас влада що неспроможна захищатись
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07.04.2025 10:38 Ответить
Така влада, що спроможна тільки красти й руйнувати.
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07.04.2025 10:53 Ответить
відео -- https://www.youtube.com/watch?v=2nTYB20oHl8 Невзоров. Про подонков. (1:10)
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07.04.2025 11:13 Ответить
 
 