Бринк отреагировала на ночную атаку: Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку на столицу и другие украинские города, в этот раз отметив, что ракеты были выпущены "со стороны России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бринк написала в соцсети Х.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения о нападениях в нескольких городах", - говорится в заметке.

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Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.