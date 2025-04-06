Сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 132 средств воздушного нападения противника - 23 ракеты различных типов и 109 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской обл. - рф.);
- 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская обл. - рф.);
- 109 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 53 воздушных целей:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 40 ударных БПЛА типа Shahed.
53 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.
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бажаю здохнути в страшних муках і негайно 🤬
Немає права на життя це падло плюгаве !!
Легше "видушить" "вовченят" ще в "лігві", ніж чекать, коли вони поповнять ряди пілотів у бойових підрозділах...
Ще півроку тому ефективність ППО сягала інколи до 90%...
Чому так?Я думав ППО вдосконалюється...
Зате маємо п'ятирічний план іригації на мільярди...і кошти знаходяться...