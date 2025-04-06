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Новости Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
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Сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов", - Воздушные силы

ПВО уничтожает российские цели

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 132 средств воздушного нападения противника - 23 ракеты различных типов и 109 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

- 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской обл. - рф.);
- 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская обл. - рф.);
- 109 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 53 воздушных целей:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 40 ударных БПЛА типа Shahed.

53 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

Автор: 

ракеты (3567) Воздушные силы (2283) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+24
Нам пора готувать на травень "довгі руки" з касетними ************. Бо у травні починаються польоти в учбових полках курсантів льотних училищ. Знаю з практики - вони максимальний час перебувають у групах - на аеродромах, в учбових класах, в казармах... Тобто - "групові цілі".
Легше "видушить" "вовченят" ще в "лігві", ніж чекать, коли вони поповнять ряди пілотів у бойових підрозділах...
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06.04.2025 10:48
+23
Зато рєактари падєшовкє купілі...
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06.04.2025 10:42
+15
Кремлівському недопалку і позорному вбивці українців ,
бажаю здохнути в страшних муках і негайно 🤬
Немає права на життя це падло плюгаве !!
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06.04.2025 10:41
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Уже даже Киев от "баллистики" не прикрыт...
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06.04.2025 10:38 Ответить
Зебанда все контролює !!
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06.04.2025 10:42 Ответить
збито - 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
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06.04.2025 10:43 Ответить
Киев отбился. Не пиши чушь. Не вся балистика летела на Киев
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06.04.2025 10:44 Ответить
Ну писали что несколько ракет на Киев было, баллистических.
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06.04.2025 10:47 Ответить
Кремлівському недопалку і позорному вбивці українців ,
бажаю здохнути в страшних муках і негайно 🤬
Немає права на життя це падло плюгаве !!
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06.04.2025 10:41 Ответить
Зато рєактари падєшовкє купілі...
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06.04.2025 10:42 Ответить
на шару і уксус солодкий
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06.04.2025 10:44 Ответить
Це я добре знаю
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06.04.2025 10:45 Ответить
Немає там шари , а навпаки є солідні відкати для Зедєрмаків !!
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06.04.2025 11:24 Ответить
Болгари відкатують? Чи Вестінгауз?
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06.04.2025 17:13 Ответить
сполучені штати з запізненням передають розвідувальні дані, угода про корисні копалини йде за Будапешським меморандумом, правильна на гвіздок в туалет.
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06.04.2025 10:42 Ответить
Нам пора готувать на травень "довгі руки" з касетними ************. Бо у травні починаються польоти в учбових полках курсантів льотних училищ. Знаю з практики - вони максимальний час перебувають у групах - на аеродромах, в учбових класах, в казармах... Тобто - "групові цілі".
Легше "видушить" "вовченят" ще в "лігві", ніж чекать, коли вони поповнять ряди пілотів у бойових підрозділах...
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06.04.2025 10:48 Ответить
Для ударів балістика потрібна, беспілотники довго летять і їх в більшості позбивають авіацією на підльоті до аеродромів, те саме з крилатими ракетами, якщо їх пускати в глиб території орків... Плюс є час на евакуацію...
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06.04.2025 10:56 Ответить
Збито 56% ракет...
Ще півроку тому ефективність ППО сягала інколи до 90%...
Чому так?Я думав ППО вдосконалюється...
Зате маємо п'ятирічний план іригації на мільярди...і кошти знаходяться...
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06.04.2025 11:08 Ответить
В 22-му - 23-му роках без Патріотів більше збивали. Як тільки після Залужного Творожний зайнявся кадрами процент збиття пішов в піке.
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06.04.2025 13:54 Ответить
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06.04.2025 11:22 Ответить
надо свои ракеты делать и в ответ хе..ть. а все остальное пустые слова.
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06.04.2025 11:46 Ответить
Спочатку треба мародерсько-саботажну прокладку між потребами і ЗСУ поміняти. Поки не знімемо сруля так і будемо їхати в нікуди на ось цьому велосипеді
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06.04.2025 14:19 Ответить
Читайте ТГ "Миколаївський Ваньок". Він вже не стримався, виклав свою думку про офіційні повідомлення. Мирного неба Україні, смерть рашистським 3,14дорам!
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06.04.2025 12:24 Ответить
 
 