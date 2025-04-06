Сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 132 средств воздушного нападения противника - 23 ракеты различных типов и 109 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

- 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской обл. - рф.);

- 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);

- 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская обл. - рф.);

- 109 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 53 воздушных целей:

- 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

- 6 крылатых ракет "Калибр";

- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

- 40 ударных БПЛА типа Shahed.

53 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.