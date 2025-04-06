Польша поднимала в воздух истребители и приводила в состояние высокой готовности ПВО из-за массированной атаки РФ на Украину
На фоне российской массированной атаки на Украину Польша подняла в воздух очередные пары истребителей, также были приведены в состояние наивысшей готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с активной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами... были подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оперативное командование Вооруженных Сил осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
В Воздушных силах сообщили, что утром 6 апреля 2025 года войска РФ атаковали Украину ракетами. После серии взрывов в столице была угроза для ряда регионов.
В Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
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купа експертів на сайті і жоден не назвав причину і сенс новини - чим були озброєні польські бойові літаки
а ніхто не подумав, що там були ікони на літаках?