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Новости Ракетная атака 6 апреля
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Польша поднимала в воздух истребители и приводила в состояние высокой готовности ПВО из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша поднимала истребители 6 апреля

На фоне российской массированной атаки на Украину Польша подняла в воздух очередные пары истребителей, также были приведены в состояние наивысшей готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с активной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами... были подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что оперативное командование Вооруженных Сил осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

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Ракетная атака 6 апреля 2025 года

В Воздушных силах сообщили, что утром 6 апреля 2025 года войска РФ атаковали Украину ракетами. После серии взрывов в столице была угроза для ряда регионов.

В Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

Автор: 

обстрел (27057) Польша (8407) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+5
Переглядають відосики нашого вождя .
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06.04.2025 10:25
+5
Коли ракета пролетіла десятки км території Польщі, тоді також ці герої піднімали 100500 літаків і ніхто її так і не збив. Так що залиш ці казки про захист народу. А те що щєля зі своїм шоблом розкрадає сотні мільярдів, і нхя не робе для оборони -це і так всі бачать.
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06.04.2025 10:40
+5
Пуйло терорист і вбивця українців, я розповідаю про того, який обіцяв нам мир і їздити на лісапеді, знищити корупцію і олігархів, а прийшовши і взявши булаву, знищив і те, що в нас було, залишивши перед ворогом голими і босими і брехав, що кацапи також люди і ніколи на нас не нападуть та кликав на шашлики.
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06.04.2025 11:18
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Правила форума Совет форумчан
***** ще похвали, який він розумник, що українців вбиває.
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06.04.2025 10:22 Ответить
Та ніхто тут ***** не хвалить, хвалимо Зе за те, що немає в нас зброї
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06.04.2025 11:08 Ответить
Саме час хвалити Зе, що закрив ракетні програми, які кривавий Пастор розпочав. ЩЕ ТРЕБА ПОХВАЛИТИ КУЧМУ, що наші ракети та літаки попиляв та ЯЗ віддав кацапам. Давайте всіх будемо «хвалити» та давати привід *****, щоб продовжував наполягати на виборах у країні, де йде війна на знищення.
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06.04.2025 11:18 Ответить
Пуйло терорист і вбивця українців, я розповідаю про того, який обіцяв нам мир і їздити на лісапеді, знищити корупцію і олігархів, а прийшовши і взявши булаву, знищив і те, що в нас було, залишивши перед ворогом голими і босими і брехав, що кацапи також люди і ніколи на нас не нападуть та кликав на шашлики.
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06.04.2025 11:18 Ответить
Стара методичка, вона вже неактуальна та нікого не збуджує.
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06.04.2025 11:21 Ответить
Методичками користуються тільки кацапи і їх брати слугориги,
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06.04.2025 17:07 Ответить
Коли ракета пролетіла десятки км території Польщі, тоді також ці герої піднімали 100500 літаків і ніхто її так і не збив. Так що залиш ці казки про захист народу. А те що щєля зі своїм шоблом розкрадає сотні мільярдів, і нхя не робе для оборони -це і так всі бачать.
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06.04.2025 10:40 Ответить
Ракета пролетіла десятки кілометрів по території Польщі і як вияснили поляки, що то була наша балістика с-300, якою ми збивали кацапську. А літаки балівстику не збивають. Сьогодні вони підтягнули до кордону Петріоти і інші системи ППО і звичайно бдудуть збивати балістику, а літаки добре збивають дрони.
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06.04.2025 11:22 Ответить
Наша с-300?
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06.04.2025 11:44 Ответить
Ні, що я хотів сказати, про те я і сказав. Кацапська С-300 туди не доб'є. Наша С-300 ( рпдчнська на озброєнні України) збивала крилаті кацапські ракети.
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06.04.2025 17:06 Ответить
Ти хотів сказати ваша кацапська с-300.
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06.04.2025 11:46 Ответить
Вони взагалі-то о заявили, що та ракета не несла небезпеки і була з бетонною боєголовкою. А з с-300 чи с-200 це геть інша історія ,де загинули двох поляків
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06.04.2025 23:38 Ответить
Скільки б в них тих літаків і ракет небуло,одна шана-місяць ,як це вже було в історії.Так що крім всього ще треба мати залізні придатки,як в наших козаків.
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06.04.2025 12:01 Ответить
І що? Які наслідки? Крім даремно витраченого пального
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06.04.2025 10:18 Ответить
Розповідайте полякам, що їм робити і переживайте за даремно витрачене пальне. Краще подивіться на 500 мільярдів, які Боневтік Брехливий витратив на асфальт, залишивши нас без ракет і систем ППО.
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06.04.2025 11:23 Ответить
Балалайка, ти повторюєшся.
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06.04.2025 11:45 Ответить
не треба порівнювати кругле і зелене. То ще велике крадівництво триває жодних сумнівів нема. Але толку що пшеки підняли літаки? Вони Львів захистили? Може БПЛА рашистів знищіли?
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06.04.2025 11:46 Ответить
А зараз шо? Сидять штани сушать?
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06.04.2025 10:20 Ответить
Переглядають відосики нашого вождя .
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06.04.2025 10:25 Ответить
іІндєєц! У тебе є вошть?
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06.04.2025 10:27 Ответить
Та штани сушать пальчиків в трусиках які смились туди щоб не воювати
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06.04.2025 10:59 Ответить
Ці пальчики в трусіках, які повтікали до Польщі, щоб не воювати за Україну, ще повоюють за Польщу. Ну, не поляки ж будуть гинути в окопах.
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06.04.2025 11:20 Ответить
Спіднє пруть.
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06.04.2025 12:13 Ответить
Блазні.
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06.04.2025 10:32 Ответить
.....а потім гонорово прала штани аж до ранку....
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06.04.2025 11:11 Ответить
А закон разрешающий их сбивать, они приняли?) А то будет как Румынии... Авиация летала, наблюдала а сбивать нельзя, закона не было.
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06.04.2025 11:18 Ответить
Яка предметна бесіда в чаті...
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06.04.2025 12:08 Ответить
Саме час хвалити Зе, що закрив ракетні програми, які кривавий Пастор розпочав. ЩЕ ТРЕБА ПОХВАЛИТИ КУЧМУ, що наші ракети та літаки попиляв та ЯЗ віддав кацапам. Давайте всіх будемо «хвалити» та давати привід *****, щоб продовжував наполягати на виборах у країні, де йде війна на знищення.-Стара "зелена"методичка, вона вже неактуальна та нікого не збуджує.(всі винні, тільки не "зепоцріот"
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06.04.2025 12:11 Ответить
Поляки до останнього будуть тримати голову в піску! Аж поки не прийде Путлер(чи його наступник) і не клюне в жопу...
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06.04.2025 12:29 Ответить
стоп!

купа експертів на сайті і жоден не назвав причину і сенс новини - чим були озброєні польські бойові літаки

а ніхто не подумав, що там були ікони на літаках?
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06.04.2025 13:14 Ответить
Підняли і шо?
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06.04.2025 14:28 Ответить
Пишаюся мужністю польських драгунів.Як вони мужньо піднімали в повітря чергові пари винищувачів , а як хоробро приводили в стан найвищої боєготовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки ! Прямо єврогерої , так сміливо не бояться підарських шахедів, прямо натощит.
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06.04.2025 17:10 Ответить
 
 