Враг атаковал ракетами. Была угроза для Умани, Виннитчины и Николаевщины, - Воздушные силы (обновлено)

Утром 6 апреля 2025 года войска РФ атаковали Украину ракетами. После серии взрывов в столице была угроза для ряда регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сначала сообщалось об угрозе для Киевской области.

"Ракеты в Черкасской области движутся в южном направлении. Ракеты изменили направление движения, курс - юго-западный. Умань - в укрытие!" - говорилось в сообщении.

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По данным мониторинговых телеграмм-каналов, пуски были осуществлены из ТУ-95мс.

"Несколько групп ракет из Черкасщины в сторону Виннитчины. Еще одна группа на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс юго-западный", - позже добавили в ВС.

Обновление от Воздушных сил:

"Ракеты на границе Николаевской, Кировоградской и Одесской областей, курс - южный", - говорилось в сообщении, опубликованном в 6.14.

"Ракеты из Кировоградщины на Николаевщину", - добавляют ВС.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, в настоящее время ракет в небе над Украиной не фиксируется.

По состоянию на 7:10 6 апреля в большинстве регионов объявлен отбой угрозы.

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС.