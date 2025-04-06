РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Ракетная атака на Кривой Рог
2 158 8

До 20 возросло количество жертв в результате ракетной атаки РФ на Кривой Рог

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В больнице умер мужчина, который пострадал в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки 4 апреля возросло до 20 человек. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет. Врачи круглосуточно делали все возможное и невозможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память! Соболезнования родным и близким", - написал он.

Также читайте: Будрис об атаке РФ на Кривой Рог: Прекращение огня со стороны Путина

Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27057) жертвы (2071) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво,Лідор сьогодні у відосику скаже,що Путін злий і Лідор звертає увагу світу на цю обставину?
показать весь комментарий
06.04.2025 18:59 Ответить
Найкращий розповість, що дав сильне доручення дипломатам, щоб вони потужніше вели боротьбу на дипломатичному фронті
показать весь комментарий
06.04.2025 19:09 Ответить
Ну чому ти не лідор? Ти б точно зробив все правильно і нам би вже трамп лендліз давав, но ти навіть не лідор, а те, що з ним рифмується...
показать весь комментарий
06.04.2025 19:09 Ответить
Если правда взорвалось в воздухе--то конечно много было рикошета! Иногда это даже увеличивает эффект попадания в неожиданном месте относительно от места разлёта. И не отвечаем зеркально..... А как беснуются по этому поводу изуверы кацапсинские в сети на разных форумах, в телеграме итд. Биомусор абсолютный.
показать весь комментарий
06.04.2025 19:04 Ответить
рикошет может быть от любого взрыва, причем здесь взрыв в воздухе? здесь речь скорее о величине площади поражения
показать весь комментарий
06.04.2025 19:15 Ответить
Сама высота сначала позволила зону разлёта, а потом и рикошет как бы добавил дальнейший разлёт. Это и имел в виду.
показать весь комментарий
06.04.2025 19:19 Ответить
Робота гниди трампа.
показать весь комментарий
06.04.2025 19:15 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2025 19:32 Ответить
 
 