До 20 возросло количество жертв в результате ракетной атаки РФ на Кривой Рог

В больнице умер мужчина, который пострадал в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки 4 апреля возросло до 20 человек. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет. Врачи круглосуточно делали все возможное и невозможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память! Соболезнования родным и близким", - написал он.

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Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.