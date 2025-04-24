Сибіга про масований обстріл: РФ показала, що саме вона є перешкодою для миру, а не Україна

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що РФ своїми ударами показала, що саме вона є перешкодою на шляху до миру, а не Україна.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія здійснила масовану ракетну та безпілотну атаку на Україну, спрямовану проти цивільного населення в Києві та інших регіонах. Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Саме на Москву, а не на Київ, слід чинити тиск.

Українська столиця пережила особливо жахливу і гучну ніч. Станом на зараз повідомляється про 9 загиблих цивільних осіб у Києві та понад 70 поранених, у тому числі 6 дітей. Інші міста та громади по всій Україні були обстріляні російськими ракетами та дронами посеред ночі, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

За словами Сибіга, Путін своїми діями демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовження війни.

"Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Тільки сила і тиск", - підсумував міністр.

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