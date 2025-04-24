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Новини Масований ракетний обстріл
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Сибіга про масований обстріл: РФ показала, що саме вона є перешкодою для миру, а не Україна

Сибіга прокоментував масований обстріл 24 квітня 2025 року

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що РФ своїми ударами показала, що саме вона є перешкодою на шляху до миру, а не Україна.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія здійснила масовану ракетну та безпілотну атаку на Україну, спрямовану проти цивільного населення в Києві та інших регіонах. Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Саме на Москву, а не на Київ, слід чинити тиск.

Українська столиця пережила особливо жахливу і гучну ніч. Станом на зараз повідомляється про 9 загиблих цивільних осіб у Києві та понад 70 поранених, у тому числі 6 дітей. Інші міста та громади по всій Україні були обстріляні російськими ракетами та дронами посеред ночі, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

За словами Сибіга, Путін своїми діями демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовження війни.

"Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Тільки сила і тиск", - підсумував міністр.

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Сибіга прокоментував масований обстріл 24 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28523) Сибіга Андрій (407)


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Топ коментарі
+9
пробулькав такий собі сибіга з лондону в обіймах коханих дєрмачини з умєровим.
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24.04.2025 09:48
+6
кацапня показала, що вони діють спільно з трампоном і його шоблою. Перші тероризують цивільне населення, а другі лицемірно заявляють, що страждання можна припинити, якщо Україна погодиться на капітуляцію.
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24.04.2025 09:44
+2
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24.04.2025 09:45
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кацапня показала, що вони діють спільно з трампоном і його шоблою. Перші тероризують цивільне населення, а другі лицемірно заявляють, що страждання можна припинити, якщо Україна погодиться на капітуляцію.
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24.04.2025 09:44 Відповісти
трохи навпаки..., трамп діє разом зі своїм кращим другом путіним..., якщо Україна не квапиться підписати кабальний мир, трамп завжди можна попросити друга про послугу... а нука, давайка. чтоб ракетно-дроновая атака и чтоб жертв побольше и разрушений, все как ти любишь
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24.04.2025 09:53 Відповісти
А чому б кацапні це не робити, якщо-------------"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це''-------------а коли ж буде нелохова жорстка відповідь? Чекає дозволу трампа?
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24.04.2025 11:08 Відповісти
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24.04.2025 09:45 Відповісти
пробулькав такий собі сибіга з лондону в обіймах коханих дєрмачини з умєровим.
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24.04.2025 09:48 Відповісти
ганяют зе-россиянские деятели из пустого в порожнее одно и то же в десятках интерпритациий
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24.04.2025 10:13 Відповісти
Хватит уже это повторять, умный это и так понимает, а такой дурак, как трамп и его шайка, всё

равно не поймут.
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24.04.2025 10:26 Відповісти
 
 