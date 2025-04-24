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РФ атакувала сільгосппідприємство Сумщини: поранення дістали 2 особи. ФОТО
Російські окупанти атакували Недригайлівську громаду Роменського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Близько 4:00 російські загарбники вдарили чотирма БпЛА "Герань-2" сільськогосподарське підприємство.
"Унаслідок атаки ворога поранено охоронця підприємства та місцеву жительку.
Пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення та приватні будинки", - йдеться в повідомленні.
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