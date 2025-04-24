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Новини Фото Обстріли Сумщини
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РФ атакувала сільгосппідприємство Сумщини: поранення дістали 2 особи. ФОТО

Російські окупанти атакували Недригайлівську громаду Роменського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Близько 4:00 російські загарбники вдарили чотирма БпЛА "Герань-2" сільськогосподарське підприємство.

"Унаслідок атаки ворога поранено охоронця підприємства та місцеву жительку.

Пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення та приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни обстріляли Роменський район Сумщини 24 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Роменський район Сумщини 24 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28523) Сумська область (3687) Роменський район (5)


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