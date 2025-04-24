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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Окупанти вдарили по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині, загинули жінка та дитина. Ще двох цивільних поранено. ФОТО

Ввечері 23 квітня, з 22:05 по 22:10, російська армія завдала чотири ракетні удари по Костянтинівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Ворог використав проти цивільного населення РСЗВ "Смерч" з невід’ємною фугасною головною частиною.

Засоби ураження окупантів поцілили по приватному сектору населеного пункту. Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка та жінка.

Крім того, зазнали поранень чоловік та містянка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, порізи та переламами. Потерпілу у важкому стані доставлено до лікарні.

Пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Слов’янську ФАБами: загинув чоловік, поранено жінку. ФОТОрепортаж (оновлено)

Костянтинівка
Костянтинівка

Автор: 

обстріл (28523) Донецька область (8475) Краматорський район (230) Костянтинівка (276)


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Геноцид варварів проти українського народу не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,влада безпорадна ,світ мовчить ,трам підтримує убивць.
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24.04.2025 09:17 Відповісти
Уся цапська орда у захваті це підтримує; Захід чекає , чого?
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24.04.2025 09:25 Відповісти
для чого з дітьми сидиті під обстрілами? Або ждуни, або психічно ненормальні, але ж діти гинуть..
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24.04.2025 12:13 Відповісти
 
 