Окупанти вдарили по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині, загинули жінка та дитина. Ще двох цивільних поранено. ФОТО

Ввечері 23 квітня, з 22:05 по 22:10, російська армія завдала чотири ракетні удари по Костянтинівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Ворог використав проти цивільного населення РСЗВ "Смерч" з невід’ємною фугасною головною частиною.

Засоби ураження окупантів поцілили по приватному сектору населеного пункту. Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка та жінка.

Крім того, зазнали поранень чоловік та містянка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, порізи та переламами. Потерпілу у важкому стані доставлено до лікарні.

Пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.

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