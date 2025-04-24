Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки на Донетчине, погибла женщина и ребенок. Еще двое гражданских ранены. ФОТО
Вечером 23 апреля, с 22:05 по 22:10, российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью.
Средства поражения оккупантов попали по частному сектору населенного пункта. В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина.
Кроме того, получили ранения мужчина и горожанка. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий24.04.2025 09:17 Ответить Мне нравится 4
Isolda Peres
показать весь комментарий24.04.2025 09:25 Ответить Мне нравится 1
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Василь Васько #582549
показать весь комментарий24.04.2025 12:13 Ответить Мне нравится 0
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