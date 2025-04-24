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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки на Донетчине, погибла женщина и ребенок. Еще двое гражданских ранены. ФОТО

Вечером 23 апреля, с 22:05 по 22:10, российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью.

Средства поражения оккупантов попали по частному сектору населенного пункта. В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина.

Кроме того, получили ранения мужчина и горожанка. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.

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Константиновка
Константиновка

Автор: 

обстрел (27202) Донецкая область (9665) Краматорский район (229) Константиновка (1745)


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Геноцид варварів проти українського народу не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,влада безпорадна ,світ мовчить ,трам підтримує убивць.
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24.04.2025 09:17 Ответить
Уся цапська орда у захваті це підтримує; Захід чекає , чого?
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24.04.2025 09:25 Ответить
для чого з дітьми сидиті під обстрілами? Або ждуни, або психічно ненормальні, але ж діти гинуть..
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24.04.2025 12:13 Ответить
 
 