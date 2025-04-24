Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки на Донетчине, погибла женщина и ребенок. Еще двое гражданских ранены. ФОТО

Вечером 23 апреля, с 22:05 по 22:10, российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью.

Средства поражения оккупантов попали по частному сектору населенного пункта. В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина.

Кроме того, получили ранения мужчина и горожанка. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.

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