Последние дни обороны Углелара: "Раненые запрыгивали на ходу". ВИДЕО

За 28 лет в правоохранительных органах она дослужилась до звания подполковника и с должности следователя ГБР пришла в военкомат, скрыла свое звание и место работы и попросилась в боевую бригаду - медиком. В составе 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев более двух лет Любовь Заливадная эвакуировала и спасала раненых в Угледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о деталях работы боевых медиков во время обороны города Заливадная рассказала каналу "Бутусов плюс".

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