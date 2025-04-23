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Последние дни обороны Углелара: "Раненые запрыгивали на ходу". ВИДЕО
За 28 лет в правоохранительных органах она дослужилась до звания подполковника и с должности следователя ГБР пришла в военкомат, скрыла свое звание и место работы и попросилась в боевую бригаду - медиком. В составе 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев более двух лет Любовь Заливадная эвакуировала и спасала раненых в Угледаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о деталях работы боевых медиков во время обороны города Заливадная рассказала каналу "Бутусов плюс".
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