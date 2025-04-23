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Последние дни обороны Углелара: "Раненые запрыгивали на ходу". ВИДЕО

За 28 лет в правоохранительных органах она дослужилась до звания подполковника и с должности следователя ГБР пришла в военкомат, скрыла свое звание и место работы и попросилась в боевую бригаду - медиком. В составе 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев более двух лет Любовь Заливадная эвакуировала и спасала раненых в Угледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о деталях работы боевых медиков во время обороны города Заливадная рассказала каналу "Бутусов плюс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хаос и коррупция в закупке боеприпасов. Путин не идет на перемирие | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

медицина (2520) Донецкая область (9656) Бутусов Юрий (4360) Угледар (128) Волновахский район (212)


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тобто діджіталізація не працює 👀🤓?
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23.04.2025 22:45 Ответить
....звання в правоохоронних органах в ЗСУ не зараховується ....
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23.04.2025 22:46 Ответить
Да. Подполковник и следователь - с новой карьерой, солдат.
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23.04.2025 22:53 Ответить
Последние дни обороны Угле(л)ара: "Раненые запрыгивали на ходу". ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3548460, Угледара.
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23.04.2025 23:11 Ответить
Підполковник юстиції, чи внутрішньої служби проходить у кваліфікаційних вимогах Збройних Сил і НГУ як " рядовий, не обученіий".
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24.04.2025 00:10 Ответить
Так Наталія. До нас приходили і у званні полковника поліції, але звання у них було саме те, яке вони отримали після служби у Збройних Силах (солдат, ст. солдат, мол. сержант). Якщо навпаки, після служби у ЗСУ піти служити у поліцію, то звання буде саме те, яке ви мали на службі в ЗСУ.
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24.04.2025 09:39 Ответить
Так так було із часів СРСР. Мало того, декілька років тому, міліціонери бігали, щоб міліцейські звання визнавалися у ЗСУ. І НГУ. Але їх отшили.
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24.04.2025 12:25 Ответить
Люба Заливадная не хочет рассказать как будучи следователем Полтавского УБОз , фальсифицировала уголовные дела ? Как при ней я сутки просидел без воды в УБОЗ , как она фальцифицировала протоколы опознаний . Да , слава богу судья , меня оправдали . Ни таких как я через ее руки , прошло сотни . Потом Люба перекочевала в ДБР, но мобилизовалась Люба , по другой причине …. Что бы избежать суда , за прошлые поступки
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24.04.2025 18:19 Ответить
 
 