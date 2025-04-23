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Останні дні оборони Вугледару: "Поранені застрибували на ходу". ВIДЕО

За 28 років в правоохоронних органах вона дослужилась до звання підполковника та з посади слідчої ДБР прийшла до військомату, приховала своє звання та місце роботи та попросилась в бойову бригаду - медиком. В складі 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців понад два роки Любов Заливадна евакуювала та рятувала поранених в Вугледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про деталі роботи бойових медиків під час оборони міста Заливадна розповіла каналу "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хаос та корупція у закупівлі боєприпасів. Путін не йде на перемир’я | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

медицина (2119) Донецька область (8475) Бутусов Юрій (3593) Вугледар (142) Волноваський район (213)


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23.04.2025 22:45 Відповісти
....звання в правоохоронних органах в ЗСУ не зараховується ....
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23.04.2025 22:46 Відповісти
Да. Подполковник и следователь - с новой карьерой, солдат.
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23.04.2025 22:53 Відповісти
Последние дни обороны Угле(л)ара: "Раненые запрыгивали на ходу". ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3548460, Угледара.
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23.04.2025 23:11 Відповісти
Підполковник юстиції, чи внутрішньої служби проходить у кваліфікаційних вимогах Збройних Сил і НГУ як " рядовий, не обученіий".
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24.04.2025 00:10 Відповісти
Так Наталія. До нас приходили і у званні полковника поліції, але звання у них було саме те, яке вони отримали після служби у Збройних Силах (солдат, ст. солдат, мол. сержант). Якщо навпаки, після служби у ЗСУ піти служити у поліцію, то звання буде саме те, яке ви мали на службі в ЗСУ.
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24.04.2025 09:39 Відповісти
Так так було із часів СРСР. Мало того, декілька років тому, міліціонери бігали, щоб міліцейські звання визнавалися у ЗСУ. І НГУ. Але їх отшили.
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24.04.2025 12:25 Відповісти
Люба Заливадная не хочет рассказать как будучи следователем Полтавского УБОз , фальсифицировала уголовные дела ? Как при ней я сутки просидел без воды в УБОЗ , как она фальцифицировала протоколы опознаний . Да , слава богу судья , меня оправдали . Ни таких как я через ее руки , прошло сотни . Потом Люба перекочевала в ДБР, но мобилизовалась Люба , по другой причине …. Что бы избежать суда , за прошлые поступки
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24.04.2025 18:19 Відповісти
 
 