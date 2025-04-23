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Останні дні оборони Вугледару: "Поранені застрибували на ходу". ВIДЕО
За 28 років в правоохоронних органах вона дослужилась до звання підполковника та з посади слідчої ДБР прийшла до військомату, приховала своє звання та місце роботи та попросилась в бойову бригаду - медиком. В складі 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців понад два роки Любов Заливадна евакуювала та рятувала поранених в Вугледарі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про деталі роботи бойових медиків під час оборони міста Заливадна розповіла каналу "Бутусов плюс".
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