Рашисти вдарили по Слов’янську ФАБами: загинув чоловік, поранено жінку. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська близько 10-ї ранку завдали удару по Слов'янську на Донеччині.

Про це повідомила МВА, передає Цензор.НЕТ.

"ФАБи, вулиці Александрова та Хортицька. Дві людини поранені. Одна з них у вкрай важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено та зруйновано приватні будинки.

У поліції згодом повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Поранено жінку.

"Росіяни скинули на місто дві бомби "ФАБ-250". Обидві поцілили по приватному подвір’ю.



Поранено 70-річну жінку, її 72-річний чоловік від отриманих поранень помер в лікарні. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.











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