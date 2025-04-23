Рашисти вдарили по Слов’янську ФАБами: загинув чоловік, поранено жінку. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупаційні війська близько 10-ї ранку завдали удару по Слов'янську на Донеччині.
Про це повідомила МВА, передає Цензор.НЕТ.
"ФАБи, вулиці Александрова та Хортицька. Дві людини поранені. Одна з них у вкрай важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено та зруйновано приватні будинки.
У поліції згодом повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Поранено жінку.
"Росіяни скинули на місто дві бомби "ФАБ-250". Обидві поцілили по приватному подвір’ю.
Поранено 70-річну жінку, її 72-річний чоловік від отриманих поранень помер в лікарні. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.
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Wlad West
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Sashko Slastyon #543422
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Jolli Rabbit
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pacerhard melina
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Asko Poom
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