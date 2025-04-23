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Новини Обстріли Донеччини Обстріл Слов’янська
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Рашисти вдарили по Слов’янську ФАБами: загинув чоловік, поранено жінку. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська близько 10-ї ранку завдали удару по Слов'янську на Донеччині.

Про це повідомила МВА, передає Цензор.НЕТ.

"ФАБи, вулиці Александрова та Хортицька. Дві людини поранені. Одна з них у вкрай важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено та зруйновано приватні будинки.

У поліції згодом повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Поранено жінку.

"Росіяни скинули на місто дві бомби "ФАБ-250". Обидві поцілили по приватному подвір’ю.

Поранено 70-річну жінку, її 72-річний чоловік від отриманих поранень помер в лікарні. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: під ударом Костянтинівка, Слов’янськ та Лиман. Загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Обстріл Слов'янська 23 квітня 2025 року
Обстріл Слов'янська 23 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28523) Донецька область (8475) Краматорський район (230) Слов’янськ (601)


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Вот и дождались, ждуны.
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23.04.2025 15:29 Відповісти
А у Кривому Розі та Сумах також ждуни дочекались?
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23.04.2025 16:17 Відповісти
Не знаю, там не бывал, но в Славянске приходилось и с местным ватным контингентом имел счастье общаться.
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23.04.2025 16:50 Відповісти
Я сам з Донеччини, але утримуюсь називати загиблих ждунами. А в Києві, та Одесі цього ватного лайна не менше.
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23.04.2025 18:18 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти. Як же вони потім будуть радіти з приводу вбивства наших людей?
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23.04.2025 15:55 Відповісти
Типичный пример того, какое именно "освобождение" ждёт людей любого мировоззрения по приходу руZZкого мира. РоZZия - это страна нацистов и террористов, раковая опухоль Планеты.
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23.04.2025 17:09 Відповісти
Куди тим людям подітися...
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23.04.2025 17:50 Відповісти
 
 