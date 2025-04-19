Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: під ударом Костянтинівка, Слов’янськ та Лиман. Загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 18 квітня, поліція зафіксувала 3 469 ударів Росії по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог атакував 11 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, селища Маяк і Нове, села Бойківка, Красноярське, Новий Донбас, Олександро-Калинове, Торець.

Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти, з них 12 житлових будинків.















Росіяни обстріляли Нове Лиманської громади - вбили цивільну особу.

На автодорозі біля Олександро-Калинового російський FPV-дрон поцілив по цивільному автомобілю - двоє людей зазнали травм.

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Костянтинівку Росія накрила з артилерії - руйнувань зазнали 5 приватних будинків, гараж і об’єкт критичної інфраструктури.

По Лиману окупанти били дронами та артилерією - пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, 2 гаражі, заклад освіти.

У Слов’янську внаслідок влучання двох БПЛА "Герань-2" пошкоджено підприємство та санаторій. В житловому секторі села Торець Слов’янської громади безпілотник пошкодив газову трубу.

На Покровськ війська РФ скинули бомбу "КАБ-250" - зруйнували приватний будинок. По Новому Донбасу Добропільської громади ворог вдарив із РСЗВ "Торнадо-С" - пошкоджено приватний будинок, аптеку, 4 цивільних авто.

Внаслідок ударів по Шахівській громаді в Маяку пошкоджено 2 приватних будинки, у Бойківці - одне домогосподарство.

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Крім того, встановлено інформацію про двох поранених цивільних осіб в Олексієво-Дружківці, які постраждали під час обстрілу 17 квітня.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.