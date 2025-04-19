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Новини Фото Обстріли Куп’янська
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П’ятеро людей постраждали внаслідок авіаударів росіян по Куп’янську. ФОТОрепортаж

Унаслідок авіаударів російських військ по Куп'янську в ніч проти 19 квітня постраждало 5 людей. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 19 квітня у період з 3:40 до 4:00 російська армія завдала авіаційних ударів по м. Купʼянськ.

Також дивіться: Росіяни скинули авіаційну бомбу на будинок в Куп’янську, постраждала людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди.

Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

обстріл Куп'янська 19 квітня
обстріл Куп'янська 19 квітня
обстріл Куп'янська 19 квітня

Автор: 

обстріл (28472) Харківська область (806) Куп’янський район (166) Куп’янськ (760)


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