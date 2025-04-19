П’ятеро людей постраждали внаслідок авіаударів росіян по Куп’янську. ФОТОрепортаж

Унаслідок авіаударів російських військ по Куп'янську в ніч проти 19 квітня постраждало 5 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 19 квітня у період з 3:40 до 4:00 російська армія завдала авіаційних ударів по м. Купʼянськ.

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