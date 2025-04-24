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РФ атаковала сельхозпредприятие Сумщины: ранения получили 2 человека. ФОТО
Российские оккупанты атаковали Недригайловскую громаду Роменского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Около 4:00 российские захватчики ударили четырьмя БПЛА "Герань-2" по сельскохозяйственному предприятию.
"В результате атаки врага ранены охранник предприятия и местная жительница.
Повреждены административное здание, складское помещение и частные дома", - говорится в сообщении.
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