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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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РФ атаковала сельхозпредприятие Сумщины: ранения получили 2 человека. ФОТО

Российские оккупанты атаковали Недригайловскую громаду Роменского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Около 4:00 российские захватчики ударили четырьмя БПЛА "Герань-2" по сельскохозяйственному предприятию.

"В результате атаки врага ранены охранник предприятия и местная жительница.

Повреждены административное здание, складское помещение и частные дома", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки в Донецкой области, погибла женщина и ребенок. Еще двое гражданских ранены. ФОТО

Россияне обстреляли Роменский район Сумщины 24 апреля 2025 года
Россияне обстреляли Роменский район Сумщины 24 апреля 2025 года

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обстрел (27202) Сумская область (3138) Роменский район (5)


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