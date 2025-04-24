РФ атаковала сельхозпредприятие Сумщины: ранения получили 2 человека. ФОТО

Российские оккупанты атаковали Недригайловскую громаду Роменского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Около 4:00 российские захватчики ударили четырьмя БПЛА "Герань-2" по сельскохозяйственному предприятию.

"В результате атаки врага ранены охранник предприятия и местная жительница.



Повреждены административное здание, складское помещение и частные дома", - говорится в сообщении.

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