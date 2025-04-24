Нічна атака РФ - це черговий доказ, що Путін збирається продовжувати війну, - глава МЗС Латвії Браже

Нічна ракетна атака РФ проти України є черговим доказом того, що очільник Кремля Володимир Путін збирається продовжувати війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у своєму X міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона наголосила, що мир може спрацювати тільки через силу. Тому Росію потрібно примусити до миру, а самооборону України - посилити.

"Сьогоднішні масові атаки на мирне населення в Україні доводять, що м'ясник у Кремлі налаштований на війну, і немає жодних ознак миру.Поговоримо про "першопричини" війни Росії в Україні, на яких продовжує наполягати м'ясник у Кремлі", - йдеться в дописі.

Браже наголосила, що Путін Він через "мирні переговори" намагається домогтися того, чого йому не вдалося досягти на полі бою.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина