Рашисти атакували Житомирщину: поранено рятувальника ДСНС, виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Російські війська здійснили комбіновану атаку на Житомирську область.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.
Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла.
Обстріл 24 квітня 2025 року
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
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Коли буде потужна відповідь, бажано по густонаселених рашистами райончиках, та по багатше, щоб відчули на своїх жопах!