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Новини Фото Обстріли Житомирщини
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Рашисти атакували Житомирщину: поранено рятувальника ДСНС, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Житомирську область.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла.

Обстріл 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Читайте: Двох працівників залізниці поранено у Києві та Житомирі, - "УЗ". ФОТО

Наслідки удару РФ по Житомирській області 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Житомирській області 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Житомирській області 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Житомирській області 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Житомирській області 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Житомирській області 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Житомирській області 24 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28523) Житомирська область (1263) війна в Україні (3935)


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CВОЛОТА МОСКОВИТА!
Це результат "рузького перемірія"!
Коли буде потужна відповідь, бажано по густонаселених рашистами райончиках, та по багатше, щоб відчули на своїх жопах!
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24.04.2025 09:08 Відповісти
 
 