Рашисты атаковали Житомирщину: ранен спасатель ГСЧС, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские войска осуществили комбинированную атаку на Житомирскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.



В результате повторного обстрела ранен один спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Пожар ликвидирован на общей площади 2500 кв.м", - говорится в сообщении.

В данное время продолжается ликвидация последствий, оказывается необходимая помощь владельцам поврежденного жилья.

Обстрел 24 апреля 2025 года

Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

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