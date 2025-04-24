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Новости Фото Обстрелы Житомирщины
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Рашисты атаковали Житомирщину: ранен спасатель ГСЧС, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские войска осуществили комбинированную атаку на Житомирскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В результате повторного обстрела ранен один спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Пожар ликвидирован на общей площади 2500 кв.м", - говорится в сообщении.

В данное время продолжается ликвидация последствий, оказывается необходимая помощь владельцам поврежденного жилья.

Обстрел 24 апреля 2025 года

Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

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Последствия удара РФ по Житомирской области 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Житомирской области 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Житомирской области 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Житомирской области 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Житомирской области 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Житомирской области 24 апреля 2025 года
Последствия удара РФ по Житомирской области 24 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27202) Житомирская область (1392) война в Украине (3902)


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CВОЛОТА МОСКОВИТА!
Це результат "рузького перемірія"!
Коли буде потужна відповідь, бажано по густонаселених рашистами райончиках, та по багатше, щоб відчули на своїх жопах!
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24.04.2025 09:08 Ответить
 
 