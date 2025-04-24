Рашисты атаковали Житомирщину: ранен спасатель ГСЧС, возникли пожары. ФОТОрепортаж
Российские войска осуществили комбинированную атаку на Житомирскую область.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В результате повторного обстрела ранен один спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Пожар ликвидирован на общей площади 2500 кв.м", - говорится в сообщении.
В данное время продолжается ликвидация последствий, оказывается необходимая помощь владельцам поврежденного жилья.
Обстрел 24 апреля 2025 года
Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.
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Це результат "рузького перемірія"!
Коли буде потужна відповідь, бажано по густонаселених рашистами райончиках, та по багатше, щоб відчули на своїх жопах!