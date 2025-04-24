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Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
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Двое работников железной дороги ранены в Киеве и Житомире, - "УЗ". ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.

"В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи", - говорится в сообщении.

В Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технические пути, административные и технические здания.

Поезда продолжают двигаться по графику.

РФ атаковала железную дорогу в Киеве и Житомире 24 апреля 2025 года

Обстрел 24 апреля 2025 года

Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

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Житомир (682) Киев (25542) Укрзализныця (2751) Житомирская область (1392) Житомирский район (10)


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24.04.2025 08:37 Ответить
 
 