Двое работников железной дороги ранены в Киеве и Житомире, - "УЗ". ФОТО
Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.
"В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи", - говорится в сообщении.
В Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технические пути, административные и технические здания.
Поезда продолжают двигаться по графику.
Обстрел 24 апреля 2025 года
Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.
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показать весь комментарий24.04.2025 08:37 Ответить Мне нравится 1
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