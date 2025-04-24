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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Двох працівників залізниці поранено у Києві та Житомирі, - "УЗ". ФОТО

Російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі", - йдеться в повідомленні.

У Києві та Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено технічну колію, адміністративні та технічні будівлі.

Поїзди продовжують рухатись за графіком.

РФ атакувала залізницю в Києві та Житомирі 24 квітня 2025 року

Обстріл 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Читайте: Передавав ГРУ маршрути руху ешелонів ЗСУ: залізничника засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

Житомир (575) Київ (19490) Укрзалізниця (6852) Житомирська область (1263) Житомирський район (12)


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І що тепер? Зеленський запропонує продовжити енергетичне перемир'я? Миротворець херовий.
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24.04.2025 08:37 Відповісти
 
 