Двох працівників залізниці поранено у Києві та Житомирі, - "УЗ". ФОТО
Російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі", - йдеться в повідомленні.
У Києві та Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено технічну колію, адміністративні та технічні будівлі.
Поїзди продовжують рухатись за графіком.
Обстріл 24 квітня 2025 року
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
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показати весь коментар24.04.2025 08:37 Відповісти Мені подобається 1
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