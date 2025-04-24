Двох працівників залізниці поранено у Києві та Житомирі, - "УЗ". ФОТО

Російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі", - йдеться в повідомленні.

У Києві та Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено технічну колію, адміністративні та технічні будівлі.

Поїзди продовжують рухатись за графіком.

Обстріл 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

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