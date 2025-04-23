Передавав ГРУ маршрути руху ешелонів ЗСУ: залізничника засудили до 15 років тюрми, - СБУ

До 15 років позбавлення волі засудили агента ГРУ Росії, який шпигував за ешелонами Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 42-річний помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці було завербовано 78 розвідцентром ГРУ Росії.

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Чоловік фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ прямо із кабіни свого локомотива і потім повідомляв про це у чат-бот російської спецслужби.

Окупанти намагалися встановити логістичні шляхи постачання зброї та боєприпасів Сил оборони на передову.

Під час відряджень чоловік також обходив місцевість, де намагався виявити локації укріпрайонів та запасних командних пунктів.

Агента було затримано влітку 2024 року на Сумщині, коли він готувався передати окупантам нову "порцію" розвідданих.

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Слідство встановило, що зрадник, зокрема, публікував у Телеграм-каналах свої коментарі, в яких заперечував збройну агресію РФ.

Колегія суддів визнала чоловіка винним за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України).

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