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Передавав ГРУ маршрути руху ешелонів ЗСУ: залізничника засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Залізничник передавав дані РФ. Його засудили до 15 років

До 15 років позбавлення волі засудили агента ГРУ Росії, який шпигував за ешелонами Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 42-річний помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці було завербовано 78 розвідцентром ГРУ Росії.

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Чоловік фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ прямо із кабіни свого локомотива і потім повідомляв про це у чат-бот російської спецслужби.

Окупанти намагалися встановити логістичні шляхи постачання зброї та боєприпасів Сил оборони на передову.

Під час відряджень чоловік також обходив місцевість, де намагався виявити локації укріпрайонів та запасних командних пунктів.

Агента було затримано влітку 2024 року на Сумщині, коли він готувався передати окупантам нову "порцію" розвідданих.

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Слідство встановило, що зрадник, зокрема, публікував у Телеграм-каналах свої коментарі, в яких заперечував збройну агресію РФ.

Колегія суддів визнала чоловіка винним за двома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України).

Читайте: Зрадник із Бахмуту коригував ворожі удари по Черкащині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12826) Укрзалізниця (6852) коригування (51)


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Там його і зариють,тварюку...
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23.04.2025 13:16 Відповісти
Хоть би ніхто не завадив, його прикрому самогубству!!
Бо тепер, жертви його злочину, будуть ще і утримувати убивцю, за свої кошти!
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23.04.2025 13:19 Відповісти
Світлофора близько не було,щоб підвісити,у знак подяки.
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23.04.2025 13:34 Відповісти
Бачу в його обличчі стійке бажання до суіциду.
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23.04.2025 13:35 Відповісти
На розмінування!
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23.04.2025 13:36 Відповісти
Треба вже до совків і методи скрепні!!! Брати через тцк їхніх родичів найдорожчих і возити на тих поїздах , щоб думали а не ворогу допомагали
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23.04.2025 17:28 Відповісти
 
 