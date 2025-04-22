Довічне ув’язнення загрожує російському агенту, який планував пустити під укіс ешелони ЗСУ на Буковині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт стосовно агента РФ, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" у Вінницькій та Чернівецькій областях. Зараз йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Які злочини готував зрадник?

Як зазначається, співробітники СБУ затримали диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині.





У такий спосіб окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони у південно-західних регіонах України.

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Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у виші мнс РФ.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни іноземець за дорученням куратора прибув в Україну, де під виглядом турпоїздок шпигував за військовими ешелонами.

Далі він отримав завдання на виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), щоб закласти їх під залізничні колії в Чернівецькій та Вінницькій областях.

Для конспірації після приїзду в Україну агент регулярно змінював адреси готелів.

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Затримання ворожого агента

Служба безпеки задокументувала злочини диверсанта і затримала на одній із автодоріг Буковини. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено СВП та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

Після цього слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Далі тривало документування підривної діяльності російського агента. Завдяки цьому вдалося запобігти новим спробам окупантів здійснити підривну діяльність проти нашої держави.