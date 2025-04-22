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Довічне ув’язнення загрожує російському агенту, який планував пустити під укіс ешелони ЗСУ на Буковині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт стосовно агента РФ, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" у Вінницькій та Чернівецькій областях. Зараз йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Які злочини готував зрадник?

Як зазначається, співробітники СБУ затримали диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині.

російський агент
російський агент

У такий спосіб окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони у південно-західних регіонах України.

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Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у виші мнс РФ.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни іноземець за дорученням куратора прибув в Україну, де під виглядом турпоїздок шпигував за військовими ешелонами.

Далі він отримав завдання на виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), щоб закласти їх під залізничні колії в Чернівецькій та Вінницькій областях.

Для конспірації після приїзду в Україну агент регулярно змінював адреси готелів.

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Затримання ворожого агента

Служба безпеки задокументувала злочини диверсанта і затримала на одній із автодоріг Буковини. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено СВП та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

Після цього слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Далі тривало документування підривної діяльності російського агента. Завдяки цьому вдалося запобігти новим спробам окупантів здійснити підривну діяльність проти нашої держави.

Автор: 

вибухівка (472) СБУ (12821) Укрзалізниця (6847) шпигунство (993)


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АЛЬООО МАЛЮК!!! А ЩОДО БАКАНОВА ЯК?
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22.04.2025 16:24 Відповісти
Зрадника і вбивцю потрібно ( знайти спосіб)
для фізичного знищення , так як він може піти для обміну
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22.04.2025 16:37 Відповісти
може дадуть 3-5 рочків і все. За крадійство з бюджету - дають умовно за донати на ЗСУ у розмірі -10% від вкраденого.
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22.04.2025 17:44 Відповісти
Не морозь пургу, це позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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22.04.2025 17:55 Відповісти
Тут у статті тільки замах на діверсію, а тут шпигунство, діверсія, зрада. За шпигунство і здіснену діверсію 5 років. І таких рішень безліч.
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22.04.2025 18:38 Відповісти
рішенням суду: 5 років
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22.04.2025 18:40 Відповісти
 
 