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Пожизненное заключение грозит российскому агенту, планировавшему пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности направила в суд обвинительный акт в отношении агента РФ, совершавшего диверсии на объектах "Укрзалізниці" в Винницкой и Черновицкой областях. В данное время ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие преступления готовил предатель?

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали диверсанта в октябре 2024 года, когда он готовился взорвать железнодорожные пути и пустить под откос грузовой поезд на Буковине.

российский агент
российский агент

Таким образом, оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны в юго-западных регионах Украины.

Задержанным оказался гражданин одной из европейских стран, который в свое время получил профессиональные знания по взрывотехническому делу в вузе мнс РФ.

По материалам дела, после начала полномасштабной войны иностранец по поручению куратора прибыл в Украину, где под видом турпоездок шпионил за военными эшелонами.

Далее он получил задание на изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ), чтобы заложить их под железнодорожные пути в Черновицкой и Винницкой областях.

Для конспирации после приезда в Украину агент регулярно менял адреса отелей.

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Задержание вражеского агента

Служба безопасности задокументировала преступления диверсанта и задержала на одной из автодорог Буковины. Во время обыска в автомобиле задержанного обнаружено СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на оккупантов.

После этого следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Далее продолжалось документирование подрывной деятельности российского агента. Благодаря этому удалось предотвратить новые попытки оккупантов осуществить подрывную деятельность против нашего государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана безработная агент РФ, которая устанавливала "видеоловушки" и готовила воздушный удар врага по железной дороге на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрывчатка (844) СБУ (19901) Укрзализныця (2749) шпионаж (1388)


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АЛЬООО МАЛЮК!!! А ЩОДО БАКАНОВА ЯК?
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22.04.2025 16:24 Ответить
Зрадника і вбивцю потрібно ( знайти спосіб)
для фізичного знищення , так як він може піти для обміну
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22.04.2025 16:37 Ответить
може дадуть 3-5 рочків і все. За крадійство з бюджету - дають умовно за донати на ЗСУ у розмірі -10% від вкраденого.
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22.04.2025 17:44 Ответить
Не морозь пургу, це позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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22.04.2025 17:55 Ответить
Тут у статті тільки замах на діверсію, а тут шпигунство, діверсія, зрада. За шпигунство і здіснену діверсію 5 років. І таких рішень безліч.
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22.04.2025 18:38 Ответить
рішенням суду: 5 років
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22.04.2025 18:40 Ответить
 
 