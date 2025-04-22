Пожизненное заключение грозит российскому агенту, планировавшему пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности направила в суд обвинительный акт в отношении агента РФ, совершавшего диверсии на объектах "Укрзалізниці" в Винницкой и Черновицкой областях. В данное время ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие преступления готовил предатель?
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали диверсанта в октябре 2024 года, когда он готовился взорвать железнодорожные пути и пустить под откос грузовой поезд на Буковине.
Таким образом, оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны в юго-западных регионах Украины.
Задержанным оказался гражданин одной из европейских стран, который в свое время получил профессиональные знания по взрывотехническому делу в вузе мнс РФ.
По материалам дела, после начала полномасштабной войны иностранец по поручению куратора прибыл в Украину, где под видом турпоездок шпионил за военными эшелонами.
Далее он получил задание на изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ), чтобы заложить их под железнодорожные пути в Черновицкой и Винницкой областях.
Для конспирации после приезда в Украину агент регулярно менял адреса отелей.
Задержание вражеского агента
Служба безопасности задокументировала преступления диверсанта и задержала на одной из автодорог Буковины. Во время обыска в автомобиле задержанного обнаружено СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на оккупантов.
После этого следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).
Далее продолжалось документирование подрывной деятельности российского агента. Благодаря этому удалось предотвратить новые попытки оккупантов осуществить подрывную деятельность против нашего государства.
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