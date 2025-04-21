Задержаны 5 пророссийских агитаторов на Киевщине и Прикарпатье: среди них однопартиец экс-нардепа-предателя Мураева, - СБУ

Служба безопасности задержала еще 5-х пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали на Киевщине и Прикарпатье. Они публично поддерживали войну РФ против Украины и оправдывали военные преступления рашистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди задержанных - 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" экс-нардепа Евгения Мураева.

Отмечается, что этот фигурант администрировал одну из групп, которая популяризировала партию в Фейсбуке. Там он регулярно распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, а также восхвалял Путина.

Общая аудитория враждебного интернет-ресурса составила 27 тыс. пользователей.

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Еще один фигурант - сотрудник одного из заводов на Киевщине, который популяризировал оккупантов во время общения с коллегами.

Кроме этого, СБУ задержала также вражескую агитаторшу в столице. Злоумышленница зарегистрировалась в запрещенной соцсети "Вконтакте", где поддерживала оккупационные группировки РФ.

На Прикарпатье разоблачили жительницу поселка Богородчаны, которая в "Одноклассниках" героизировала рашистов и оправдывала временную оккупацию восточных регионов Украины.

Другой фигурант - водитель местной торговой компании, который во время рабочих поездок с коллегами начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления Кремля.

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Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности злоумышленников.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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