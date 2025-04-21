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Новости Пророссийские агитаторы
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Задержаны 5 пророссийских агитаторов на Киевщине и Прикарпатье: среди них однопартиец экс-нардепа-предателя Мураева, - СБУ

СБУ задержала еще 5 пророссийских агитаторов в Украине

Служба безопасности задержала еще 5-х пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали на Киевщине и Прикарпатье. Они публично поддерживали войну РФ против Украины и оправдывали военные преступления рашистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди задержанных - 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" экс-нардепа Евгения Мураева.

Отмечается, что этот фигурант администрировал одну из групп, которая популяризировала партию в Фейсбуке. Там он регулярно распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, а также восхвалял Путина.

Общая аудитория враждебного интернет-ресурса составила 27 тыс. пользователей.

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Еще один фигурант - сотрудник одного из заводов на Киевщине, который популяризировал оккупантов во время общения с коллегами.

Кроме этого, СБУ задержала также вражескую агитаторшу в столице. Злоумышленница зарегистрировалась в запрещенной соцсети "Вконтакте", где поддерживала оккупационные группировки РФ.

На Прикарпатье разоблачили жительницу поселка Богородчаны, которая в "Одноклассниках" героизировала рашистов и оправдывала временную оккупацию восточных регионов Украины.

Другой фигурант - водитель местной торговой компании, который во время рабочих поездок с коллегами начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления Кремля.

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Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности злоумышленников.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также читайте: Задержаны шесть пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления рашистов: им грозит до 10 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

агитация (508) Киевская область (4135) СБУ (19898) Ивано-Франковская область (921) Мураев Евгений (142)


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інтернет-агітаторів
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21.04.2025 16:37 Ответить
27 тисяч потенційних колаборантів\тєлєграмних диверсантів, і це тільки з одного каналу.
Ловити не переловити.
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21.04.2025 16:28 Ответить
Ну, если бы статья начиналась '"расстреляны 5 агитаторов...", глядишь, и ловить особо было бы некого. Думаешь, доктор Геббельс просто так первым наложил на себя руки? Понимал, что пропагандонов кончат первых!
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21.04.2025 16:52 Ответить
їх навіть не позбавлять виборчого права, і вони всі п'ять плюс 27 тисяч їх читачів будуть вибирати нам майбутню державну владую
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21.04.2025 16:59 Ответить
Приклад, повної бездіяльності, привладних зеленського, упродовж їх перебування в кімнатах Урядового кварталу з 2019 року!
Помічники ригоАНАЛІВ керують Україною, а він тільки виконує Оманські вказівки!!
Приклад Сирійців, щодо вживання заходів боротьби з таким лайном, дієвий і наочний!! Ворог України, непокараний та відпущений, повернеться, щоб УБИВАТИ Українців!
Памятаймо про ЖЕРТВИ України за її Волю!
Смерть московітам та їх помічникам ригоАНАЛЬНИМ!
Слава Україні!
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21.04.2025 16:29 Ответить
а скільки серед них прихильників слуг уродів, скільки їх таких голосували 21 квітня шість років тому за Зеленського?
Гадаю, не помилюся, якщо стверджуватиму: ВСІ
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21.04.2025 16:35 Ответить
- А ты знаешь, что такое БРИКС?!
- Нет, не знаю...
- Ну, вы же считаете себя умными...
- Ну, не знаю... Объясни, пожалуйста...
- Во, "темнота"!... БРИКС - это все страны, входящие в состав России...
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21.04.2025 16:38 Ответить
Добавте до цієї цифри як мінімум 50 відсотків "священників" московського підараскату. Вже є закон, який забороняє діяльність РПЦ, хочеться знати який підарас гальмує виконання закону.
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21.04.2025 17:04 Ответить
 
 