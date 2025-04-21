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Новини Проросійські агітатори
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Затримано 5 проросійських агітаторів на Київщині та Прикарпатті: серед них однопартієць екснардепа-зрадника Мураєва, - СБУ

СБУ затримала ще 5 проросійських агітаторів в Україні

Служба безпеки затримала ще 5-х проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині та Прикарпатті. Вони публічно підтримували війну РФ проти України та виправдовували воєнні злочини рашистів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.

Зазначається, що цей фігурант адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Фейсбуку. Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв Путіна.

Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тис. користувачів.

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Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.

Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у заборонній соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угруповання РФ.

На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала рашистів та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України.

Інший фігурант – водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.

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Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів: їм загрожує до 10 років в’язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

агітація (202) Київська область (4026) СБУ (12821) Івано-Франківська область (950) Мураєв Євгеній (154)


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інтернет-агітаторів
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21.04.2025 16:37 Відповісти
27 тисяч потенційних колаборантів\тєлєграмних диверсантів, і це тільки з одного каналу.
Ловити не переловити.
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21.04.2025 16:28 Відповісти
Ну, если бы статья начиналась '"расстреляны 5 агитаторов...", глядишь, и ловить особо было бы некого. Думаешь, доктор Геббельс просто так первым наложил на себя руки? Понимал, что пропагандонов кончат первых!
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21.04.2025 16:52 Відповісти
їх навіть не позбавлять виборчого права, і вони всі п'ять плюс 27 тисяч їх читачів будуть вибирати нам майбутню державну владую
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21.04.2025 16:59 Відповісти
Приклад, повної бездіяльності, привладних зеленського, упродовж їх перебування в кімнатах Урядового кварталу з 2019 року!
Помічники ригоАНАЛІВ керують Україною, а він тільки виконує Оманські вказівки!!
Приклад Сирійців, щодо вживання заходів боротьби з таким лайном, дієвий і наочний!! Ворог України, непокараний та відпущений, повернеться, щоб УБИВАТИ Українців!
Памятаймо про ЖЕРТВИ України за її Волю!
Смерть московітам та їх помічникам ригоАНАЛЬНИМ!
Слава Україні!
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21.04.2025 16:29 Відповісти
а скільки серед них прихильників слуг уродів, скільки їх таких голосували 21 квітня шість років тому за Зеленського?
Гадаю, не помилюся, якщо стверджуватиму: ВСІ
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21.04.2025 16:35 Відповісти
- А ты знаешь, что такое БРИКС?!
- Нет, не знаю...
- Ну, вы же считаете себя умными...
- Ну, не знаю... Объясни, пожалуйста...
- Во, "темнота"!... БРИКС - это все страны, входящие в состав России...
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21.04.2025 16:38 Відповісти
Добавте до цієї цифри як мінімум 50 відсотків "священників" московського підараскату. Вже є закон, який забороняє діяльність РПЦ, хочеться знати який підарас гальмує виконання закону.
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21.04.2025 17:04 Відповісти
 
 