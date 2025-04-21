Затримано 5 проросійських агітаторів на Київщині та Прикарпатті: серед них однопартієць екснардепа-зрадника Мураєва, - СБУ
Служба безпеки затримала ще 5-х проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині та Прикарпатті. Вони публічно підтримували війну РФ проти України та виправдовували воєнні злочини рашистів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.
Зазначається, що цей фігурант адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Фейсбуку. Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв Путіна.
Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тис. користувачів.
Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.
Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у заборонній соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угруповання РФ.
На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала рашистів та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України.
Інший фігурант – водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.
Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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