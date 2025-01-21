УКР
Екстелеведучого Макса Назарова відправили під варту на 60 діб: застава - 12 млн грн. ВIДЕО

Солом'янський райсуд Києва відправив екстелеведучого каналів Медведчука та Мураєва Макса Назарова (Назара Діордіцу) під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дивіться: Поширював російську пропаганду: ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва Назарову повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО (оновлено)

Макса Назарова відправили під варту на 60 діб

Його звинувачують у поширені російських наративів та виправдовуванні російської агресії.

Затримання Макса Назарова

Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.

Читайте: Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

арешт (2550) Медведчук Віктор (1717) пропаганда (2850) Мураєв Євгеній (154)
Ряху кабанячу нажер на кацапські донати. Лайно.
21.01.2025 12:41
"....Морда кірпіча просіт..."
21.01.2025 12:51
Это чмо слишком долго на воле было и годами поливало Украину помоями. Крайне отвратительная харя, голос и манеры, пускай теперь отдохнет лет так 10-15.
21.01.2025 12:54
І трьох років не минуло...
21.01.2025 12:38
Трьох?...
21.01.2025 12:39
З 2014р. вже більше 11р. ніхто не зачіпав гниду.
21.01.2025 14:01
в бус его....
21.01.2025 12:40
Ряху кабанячу нажер на кацапські донати. Лайно.
21.01.2025 12:41
В катапульту - і на болота
21.01.2025 12:42
Обміняти на наших воїнів цю свиню
21.01.2025 12:46
За трі дні вийде...
21.01.2025 12:51
Ти скозав? За три дні можна вийти, але вже зі снідом...
21.01.2025 12:57
"....Морда кірпіча просіт..."
21.01.2025 12:51
Это чмо слишком долго на воле было и годами поливало Украину помоями. Крайне отвратительная харя, голос и манеры, пускай теперь отдохнет лет так 10-15.
21.01.2025 12:54
Та Ви що , хочете щоб він схуд ?
21.01.2025 12:59
Ми хочемо щоб він страждав і давав нам гаввах 😈
21.01.2025 13:45
Та Ви демон
21.01.2025 13:49
Витягнуть, буде ще бруд лити
21.01.2025 15:15
принесли в жертву, щоб підняти рейтинг зе
21.01.2025 13:05
Його давно треба стратити, а рейтинг зе вже безповоротно втрачений.
21.01.2025 13:07
Ща придет посылка из китая с 12 лямами от мураева.
21.01.2025 13:08
300к даралів - смішна сума насправді за пропагандона, можна московитів на більшу крутанути, і так 5 разів
21.01.2025 13:10
Затримали головного корупціонера,зрадника і негідника.А ось мені пригадався такий випадок,який стався у Львові у 1946-ому році.Там на площі Ринок стоїть статуя Нептуна,у якого тоді тризубець поміняли на звиклого списа.Бо тризубець то є "символ українського націоналізму".І польська "Трибуна люду" написала тоді,що "у главнєго бандеровца ві Львовє юш забралі тшизуб".І вернули тризубець назад.Навіть совіти розуміли,що пропаганда не може бути фарсом...
21.01.2025 13:18
Второй гетьманович,я не я,мой хозяин просто хлопчик,которого поважаю и ничего не знаю про его фсбэшную сущность.
21.01.2025 13:28
Ось, виявляється, скільки коштує виправдання російської агресіі - 12 млн. і її вже нема!
21.01.2025 13:39
Там будуть ще звинувачення і нові суми.
21.01.2025 13:43
замало...скоро внесуть...і він втече
21.01.2025 13:45
Ківа теж думав що втік 😄
21.01.2025 13:46
Попали під піарну руку Зельоних. Боролись за його прихід, обливаючи брехнею Порошенка, а тепер пішли в розход. Бо Найвідоснішому до триріччя великого вторгнення потрібно ж чимось похвалитись!

21.01.2025 13:52
Ти проти щоб ця свиня страждала на нарах?
21.01.2025 13:54
Ніхера їм не буде. Це не покарання. Не заслужене покарання.
21.01.2025 14:11
Подивимось. Спочатку посидить в сізо. Суму застави піднімуть, хай моцковити платять. А як вийде то відправиться до дочки дугіна в небесний гулаг 😄
21.01.2025 14:14
Яка ще може бути застава, якщо йдеться про сприяння ворогові під час війни?
21.01.2025 14:29
Найбільш генебне у цій справі те, як пересічні радіють цензурі. Вєрной дарогай ідьотє, дарагіе тавагищі в вишиванках! Продовжуйте пишатися новозбудованою диктатурою - ще гіршою, ніж у Рашці!
21.01.2025 14:49
А твердили що він рюській, а по паспорту то зовсім інше.
21.01.2025 14:55
От би не тільки Макса, а й Маска туди ж...
21.01.2025 15:10
-- Стреляй, Глеб Єгорич, уйдьот ведь !....
21.01.2025 15:29
Хіба це гроші для цієї потвори?
21.01.2025 16:02
Це все звичайно добре але дуже смердить виборами...
21.01.2025 16:58
 
 