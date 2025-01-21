Екстелеведучого Макса Назарова відправили під варту на 60 діб: застава - 12 млн грн. ВIДЕО
Солом'янський райсуд Києва відправив екстелеведучого каналів Медведчука та Мураєва Макса Назарова (Назара Діордіцу) під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Його звинувачують у поширені російських наративів та виправдовуванні російської агресії.
Затримання Макса Назарова
Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.
