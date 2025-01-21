Екстелеведучого Макса Назарова відправили під варту на 60 діб: застава - 12 млн грн. ВIДЕО

Солом'янський райсуд Києва відправив екстелеведучого каналів Медведчука та Мураєва Макса Назарова (Назара Діордіцу) під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дивіться: Поширював російську пропаганду: ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва Назарову повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО (оновлено)

Його звинувачують у поширені російських наративів та виправдовуванні російської агресії.

Затримання Макса Назарова

Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.

Читайте: Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави, - Офіс Генпрокурора