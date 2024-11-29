Оправдывали войну РФ и ждали полной оккупации Украины: Задержаны еще 5 пророссийских агитаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В разных регионах Украины задержаны еще пять пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и ожидали захвата всей территории нашего государства.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Киев
Задержан 51-летний блогер, который уже имеет приговор за распространение кремлевской пропаганды, но во время испытательного срока повторил преступление. Мужчина выкладывал в ТикТок провокационные стримы, в которых восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и оправдывал оккупацию Украины.
Харьков
Подозрение получила жительница областного центра, которая в российских телеграмм-каналах "разгоняла" фейки об украинских военных. Также женщина оправдывала ракетно-бомбовые удары РФ по гражданской инфраструктуре города и призывала рашистов к оккупации всего региона
Донецкая область
Задержаны три местные жительницы, которые в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте" героизировали Путина и главарей террористических группировок РФ.
Как отмечается, во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности в пользу рашистов.
Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- - ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- - ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
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Він десь курсує між ізраїлем та США.
Але в Україні залюбки друкують його ватні книжечки, присвоюють вчені степені з різних галузей.
собі матюкнется і піде в сзч в партізани, - ні шаблі не надали та і міни ваші зелені опа - гавно...
коника нема....
На що все це купується? Хочби хто повідовляв ким ці створіння заробили на жирне життя?
Може вони все життя на фсб працювали?