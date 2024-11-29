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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Оправдывали войну РФ и ждали полной оккупации Украины: Задержаны еще 5 пророссийских агитаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В разных регионах Украины задержаны еще пять пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и ожидали захвата всей территории нашего государства.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Киев

Задержан 51-летний блогер, который уже имеет приговор за распространение кремлевской пропаганды, но во время испытательного срока повторил преступление. Мужчина выкладывал в ТикТок провокационные стримы, в которых восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и оправдывал оккупацию Украины.

Затримано ще 5 проросійських агітаторів

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призвали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Харьков

Подозрение получила жительница областного центра, которая в российских телеграмм-каналах "разгоняла" фейки об украинских военных. Также женщина оправдывала ракетно-бомбовые удары РФ по гражданской инфраструктуре города и призывала рашистов к оккупации всего региона

Затримано ще 5 проросійських агітаторів

Читайте также: Задержан экс-преподаватель университета, корректировавший удары РФ, в Николаеве, - СБУ

Донецкая область

Задержаны три местные жительницы, которые в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте" героизировали Путина и главарей террористических группировок РФ.

Затримано ще 5 проросійських агітаторів
Затримано ще 5 проросійських агітаторів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан экс-преподаватель университета, корректировавший удары РФ, в Николаеве, - СБУ

Затримано ще 5 проросійських агітаторів

Как отмечается, во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности в пользу рашистов.

Затримано ще 5 проросійських агітаторів

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • - ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • - ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Автор: 

агитация (507) СБУ (19855) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+10
Цей мотлох закоханних у свій рюzкий світ ...зібрати у торбу, та викинути на мінні поля ....
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29.11.2024 13:49
+8
Та хто їх там буде міняти! Такий мотлох і кацапам не потрібний.
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29.11.2024 14:05
+5
Шо ти робив під час віини? - сидів і ждав - а коли приишли СБУ? - дождався і сів
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29.11.2024 13:41
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Правила форума Совет форумчан
Шо ти робив під час віини? - сидів і ждав - а коли приишли СБУ? - дождався і сів
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29.11.2024 13:41 Ответить
Цей мотлох закоханних у свій рюzкий світ ...зібрати у торбу, та викинути на мінні поля ....
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29.11.2024 13:49 Ответить
можна обміняти на полонених, так щоб ці ждуни добровільно відмовились від громадянства України
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29.11.2024 13:55 Ответить
Та хто їх там буде міняти! Такий мотлох і кацапам не потрібний.
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29.11.2024 14:05 Ответить
Використаний презерватив викидають ...
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29.11.2024 18:36 Ответить
З ними треба поступити по скрепному. Посадити голими в яму на мороз і сцяти на них з гори 5 днів. А потім спитати, чи не хочуть вони часом звалити в свою рашку. Якщо хочуть, тоді хай вилазять з ями. По іншому ці тварини не розуміють, і доброту до себе сприймають як слабкість.
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29.11.2024 14:05 Ответить
за шо?
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29.11.2024 14:17 Ответить
В мене сім карточок за 20 років набралося вже з десяток. Ніяк не повикидаю. Дивлячись на останню фотку, розумію, що це вже заборонені предмети, як і дрова в сараї.
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29.11.2024 13:52 Ответить
Ну, такого собі штефана Машкевича хрен затримаєш.
Він десь курсує між ізраїлем та США.
Але в Україні залюбки друкують його ватні книжечки, присвоюють вчені степені з різних галузей.
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29.11.2024 13:54 Ответить
і я вже розумію того мінометника який після осьмої міни яка поряд лягла і це щє щястя шо не вибухнула - ну міна ж...
собі матюкнется і піде в сзч в партізани, - ні шаблі не надали та і міни ваші зелені опа - гавно...
коника нема....
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29.11.2024 13:59 Ответить
хлопці, дайте тим курвам прикладом у рило, щоб аж щелепи кацапські повискакували!
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29.11.2024 14:02 Ответить
Цікаво, чим такі особи виправдовують агресію орди на Україну??
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29.11.2024 14:05 Ответить
Завжди мене дивую, що подібні цим уб...дкам жирно живуть. То чого їм не вистачає?
На що все це купується? Хочби хто повідовляв ким ці створіння заробили на жирне життя?
Може вони все життя на фсб працювали?
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29.11.2024 14:10 Ответить
Нах... з таким мотлохом возитись. Пристрелити на місці тихенько та без свідків і нехай воно потім подає позови в Євросуди, якщо зуміє. Інакше з нашим вибірковим гуманізмом і судочинством війну не виграти.
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29.11.2024 14:18 Ответить
На відновлення зруйнованої країни років на 15...
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29.11.2024 15:01 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ, бо інше таких не зупинить!
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29.11.2024 16:27 Ответить
 
 