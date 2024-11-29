Оправдывали войну РФ и ждали полной оккупации Украины: Задержаны еще 5 пророссийских агитаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В разных регионах Украины задержаны еще пять пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и ожидали захвата всей территории нашего государства.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Киев

Задержан 51-летний блогер, который уже имеет приговор за распространение кремлевской пропаганды, но во время испытательного срока повторил преступление. Мужчина выкладывал в ТикТок провокационные стримы, в которых восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и оправдывал оккупацию Украины.

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Харьков

Подозрение получила жительница областного центра, которая в российских телеграмм-каналах "разгоняла" фейки об украинских военных. Также женщина оправдывала ракетно-бомбовые удары РФ по гражданской инфраструктуре города и призывала рашистов к оккупации всего региона

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Донецкая область

Задержаны три местные жительницы, которые в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте" героизировали Путина и главарей террористических группировок РФ.





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Как отмечается, во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности в пользу рашистов.

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: