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Новости Война
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Задержан экс-преподаватель университета, корректировавший удары РФ, в Николаеве, - СБУ

СБУ затримала агента ФСБ у Миколаєві

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в Николаеве. Им оказался бывший преподаватель местного университета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина корректировал ракетно-дроновые удары РФ по областному центру.

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"Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны. Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. С помощью этого "наблюдательного поста" фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Агент был задержан по месту его проживания. Одновременно были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

У мужчины изъят мобильный телефон, видеокамера и флеш-накопитель с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Также смотрите: Задержаны 8 человек, пытавшихся сорвать мобилизацию: один из фигурантов напал с ножом на должностных лиц ТЦК в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Он попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал свои антиукраинские комментарии в российских Telegram-каналах. После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с оккупантами происходила через "связного" с временно оккупированной части территории Донецкой области.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наводила ракеты на Житомирщину и планировала побег в РФ: Предательница приговорена к 15 годам, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Николаев (2137) СБУ (19851)


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Топ комментарии
+12
Чергова смердюча савкова відрижка...
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29.11.2024 10:11
+4
От питання:
Чого цьому підару не вистачало?
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29.11.2024 10:29
+4
Мабуть не сподобалась приставка екс, швидше за все воно вже заграло всіх в універі своїм руським міром, то його й погнали звідти. А це так вирішив помститись
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29.11.2024 10:33
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Чергова смердюча савкова відрижка...
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29.11.2024 10:11 Ответить
"...встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3522511

Дарма воно не впало з того даху...
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29.11.2024 10:15 Ответить
Ну, не "хазяйновитий" був у тебе батько... Упала-б - розбилася... А зараз нам згодиться...
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29.11.2024 10:34 Ответить
Я про того хто встановлював ту камеру
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29.11.2024 10:38 Ответить
Вибач... Я трохи не "вкурив"...
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29.11.2024 10:44 Ответить
Друже, камеру й мені жалко було б.
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29.11.2024 10:55 Ответить
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29.11.2024 11:04 Ответить
Натяніть цього 3.14даоа старого на швабру.
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29.11.2024 10:21 Ответить
Знову телеграм 🤗
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29.11.2024 10:22 Ответить
От питання:
Чого цьому підару не вистачало?
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29.11.2024 10:29 Ответить
Мабуть не сподобалась приставка екс, швидше за все воно вже заграло всіх в універі своїм руським міром, то його й погнали звідти. А це так вирішив помститись
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29.11.2024 10:33 Ответить
Перепрошую, а коли арештують Арахамію і Подаляка за коректировку ударів?
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29.11.2024 10:49 Ответить
На палю !
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29.11.2024 11:46 Ответить
******
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29.11.2024 14:42 Ответить
 
 