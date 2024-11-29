Задержан экс-преподаватель университета, корректировавший удары РФ, в Николаеве, - СБУ
Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в Николаеве. Им оказался бывший преподаватель местного университета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Мужчина корректировал ракетно-дроновые удары РФ по областному центру.
"Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны. Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. С помощью этого "наблюдательного поста" фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой", - говорится в сообщении.
Агент был задержан по месту его проживания. Одновременно были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.
У мужчины изъят мобильный телефон, видеокамера и флеш-накопитель с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Он попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал свои антиукраинские комментарии в российских Telegram-каналах. После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с оккупантами происходила через "связного" с временно оккупированной части территории Донецкой области.
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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