Наводила ракеты на Житомирщину и планировала побег в РФ: Предательница приговорена к 15 годам, - СБУ. ФОТО

Агент российской военной разведки (ГРУ), которая действовала на Житомирщине, в частности, корректировала ракетно-дронные удары агрессора по Силам обороны, получила 15 лет заключения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предательница пыталась узнать локации ремонтных баз для тяжелого вооружения ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали агента в августе 2023 года, когда она готовилась к побегу в Россию. Тогда российское ГРУ планировало "эвакуировать" свою соратницу в РФ транзитом через третьи страны.

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Агенткой оказалась 43-летняя переселенка из Донецкой области. После начала полномасштабной войны женщина сначала переехала в Киев, а затем арендовала жилье в Житомирской области.

Она искала "выходы" на военную разведку РФ через российские соцсети. Там предательница оставляла сообщения, где предлагала свои услуги в качестве информатора. Также она использовала личную страницу в запрещенных "Одноклассниках" для героизации боевиков российской ЧВК "Вагнер" и оправдывала их преступления.

В СБУ рассказали, что после дистанционной вербовки агент получила оперативный псевдоним и инструкцию для дальнейших действий в регионе. Полученные сведения она передавала российскому куратору через анонимные чаты в мессенджере и электронную почту.

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Сообщается, что суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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