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Наводила ракеты на Житомирщину и планировала побег в РФ: Предательница приговорена к 15 годам, - СБУ. ФОТО

Агент российской военной разведки (ГРУ), которая действовала на Житомирщине, в частности, корректировала ракетно-дронные удары агрессора по Силам обороны, получила 15 лет заключения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предательница пыталась узнать локации ремонтных баз для тяжелого вооружения ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали агента в августе 2023 года, когда она готовилась к побегу в Россию. Тогда российское ГРУ планировало "эвакуировать" свою соратницу в РФ транзитом через третьи страны.

Также читайте: Благословил "присоединение" Херсона к РФ и сбежал в Крым: клирик УПЦ МП Алексей заочно приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

Агенткой оказалась 43-летняя переселенка из Донецкой области. После начала полномасштабной войны женщина сначала переехала в Киев, а затем арендовала жилье в Житомирской области.

До 15 років засуджено зрадницю

Она искала "выходы" на военную разведку РФ через российские соцсети. Там предательница оставляла сообщения, где предлагала свои услуги в качестве информатора. Также она использовала личную страницу в запрещенных "Одноклассниках" для героизации боевиков российской ЧВК "Вагнер" и оправдывала их преступления.

В СБУ рассказали, что после дистанционной вербовки агент получила оперативный псевдоним и инструкцию для дальнейших действий в регионе. Полученные сведения она передавала российскому куратору через анонимные чаты в мессенджере и электронную почту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Передавал врагу данные об украинских защитниках и призывал к захвату власти: предатель с Харьковщины получил 15 лет тюрьмы. ФОТО

Сообщается, что суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также смотрите: К 10 годам тюрьмы приговорен пособник РФ, который наводил российские ракеты на артпозиции ВСУ под Славянском, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19851) государственная измена (1532) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+17
Стоїть коло добротної цегляної будівлі. Біженка. Це хворі люди. Розстріляти і забути.
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28.11.2024 16:59
+13
Ідея цікава, але треба виходити із заподіяної шкоди. І під час військового стану для зрадників доцільно вводити смертну кару, як виключну міру покарання.
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28.11.2024 16:53
+11
Псевдонім "Жируха"
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28.11.2024 16:43
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Псевдонім "Жируха"
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28.11.2024 16:43 Ответить
Колобок
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28.11.2024 17:02 Ответить
Ви, пане, дуже лряльні. Поросна жаба
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28.11.2024 19:23 Ответить
На розмінування; дивлюся, там є чим розміновувати.
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28.11.2024 16:45 Ответить
Курвіще!!!
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28.11.2024 16:48 Ответить
Конфіскація і депортація. 15 років годувати і лікувати таку товсту бабеху? Та на хіба! Життя в ********** гірше довічного вироку. Вважаю що всіх зрадників потрібно депортовувати з конфіскацією і довічною забороною вїзду в Україну.
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28.11.2024 16:48 Ответить
Ідея цікава, але треба виходити із заподіяної шкоди. І під час військового стану для зрадників доцільно вводити смертну кару, як виключну міру покарання.
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28.11.2024 16:53 Ответить
Стоїть коло добротної цегляної будівлі. Біженка. Це хворі люди. Розстріляти і забути.
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28.11.2024 16:59 Ответить
ще і допомогу отримувала собака
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28.11.2024 19:09 Ответить
Дайте її в руки житомирянам
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28.11.2024 17:09 Ответить
свиноматка...
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28.11.2024 17:12 Ответить
Дамбасята в своему репертуарі, ну любиш ти рашну ну їдь до неї. Ні, треба приїхати на бандерівщину, насрати і отримати 15 років. Треба давати довічне і міняти на азов.
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28.11.2024 17:16 Ответить
оці зрадник і є виборцями зеленої плісняви. 73% зрадники України.
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28.11.2024 17:48 Ответить
і ригів і аналів і баригів
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28.11.2024 19:08 Ответить
уже є вирок, для чого цій свині замазують рило? вже можна друкувати ***...о сєпарки
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28.11.2024 19:06 Ответить
Старе фото використали... Або ще має час подать апеляцію - тому вирок не вступив у законну силу...
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28.11.2024 20:07 Ответить
Вот это ЛУЧШИЕ НОВОСТИ, что таких УБЛЮДКОВ сажают, желательно пожизненно! Я живу в Риге (Латвия) и в моём подъезде на 1 этаже РАБОТАЕТ (платя налоги в стране НАТО!) рашистский УБЛЮДОК, который в первые дни после начала полномасштабной войны визжал на весь подъезд кому то в трубку "МЫ ЭТИХ ХОХЛОВ СОЛНЦЕПЁКОМ".

Никак не могу эту тварь под запись видео поймать, хотя он на меня уже с монтировкой бросался, сглотнул, когда его ПЕПЕЛЬНИЦУ, которую этот РУССКИЙ МУДЕНЬ в цвета своего триколора выкрасил ему в морду кидал (сам охренел от вылетающих окурков - мне в голову не пришло, что ПАТРИОТИЗМ, это значит ПЕПЕЛЬНИЦУ в триколор выкрасить!!! Дома наверное унитаз у него такой же?!)

А кто хочет узнать насколько соответственно законодательству (!!!) РАШИСТ обслуживает клиентов в смысле знания ЛАТЫШСКОГО языка - Рига, улица Валдекю 53! САПОЖНИК. Вход со стороны улицы Валдекю.
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28.11.2024 19:42 Ответить
чого воно ***** в улюблену засраху свою не їде?? ((
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29.11.2024 11:40 Ответить
...уявляю, скільки подібних гнид по всій Україні.
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28.11.2024 20:07 Ответить
Мерзенна тварюка. Саме такі суки залишали на заході України записки як вони ненавидять бандерівців та їхали в ненависну їм Європу, а не в свою кацапію.
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28.11.2024 20:39 Ответить
свинюка жирна.
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29.11.2024 11:38 Ответить
Не ображайте свинок .
Приміром, на Сумщині люди таким чином виразили повагу до цієї тваринки:

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30.11.2024 00:48 Ответить
я б власноруч давила таких сук, правда з моїми 47 кіло скоріш за все не впоралась би з цією горою м'яса, а от за допомогою ак точно б в мене вийшло. Ніяких термінів ув'язнення - тільки ліквідація таких тварюк, обох статей, і жінок і чоловіків!!
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29.11.2024 11:47 Ответить
Не так важлива різниця у вазі. Важливіше мати знання з анатомії та механіки. Повірте: істоту вдвоє важчу можна досить легко "скласти втроє", "не докладаючи надмірних зусиль".
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30.11.2024 00:44 Ответить
ага)), при умові, що вона не встигне вас тонною м'яса розчавити))
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03.12.2024 11:13 Ответить
. Щоб встигнути, їй спритність потрібна. Про яку спритність тої ропухи можна говорити?
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03.12.2024 12:25 Ответить
це точно)), я більш вертка)
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03.12.2024 15:21 Ответить
...І цю потвору утримуватимуть і годуватимуть цілих 15 років за рахунок платників податків?!
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30.11.2024 00:40 Ответить
Раз не пожизненное, то давайте хоть так - 15 лет особо - строгого режима без право на помилование.
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30.11.2024 07:30 Ответить
 
 