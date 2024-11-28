Наводила ракеты на Житомирщину и планировала побег в РФ: Предательница приговорена к 15 годам, - СБУ. ФОТО
Агент российской военной разведки (ГРУ), которая действовала на Житомирщине, в частности, корректировала ракетно-дронные удары агрессора по Силам обороны, получила 15 лет заключения.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, предательница пыталась узнать локации ремонтных баз для тяжелого вооружения ВСУ.
Сотрудники СБУ задержали агента в августе 2023 года, когда она готовилась к побегу в Россию. Тогда российское ГРУ планировало "эвакуировать" свою соратницу в РФ транзитом через третьи страны.
Агенткой оказалась 43-летняя переселенка из Донецкой области. После начала полномасштабной войны женщина сначала переехала в Киев, а затем арендовала жилье в Житомирской области.
Она искала "выходы" на военную разведку РФ через российские соцсети. Там предательница оставляла сообщения, где предлагала свои услуги в качестве информатора. Также она использовала личную страницу в запрещенных "Одноклассниках" для героизации боевиков российской ЧВК "Вагнер" и оправдывала их преступления.
В СБУ рассказали, что после дистанционной вербовки агент получила оперативный псевдоним и инструкцию для дальнейших действий в регионе. Полученные сведения она передавала российскому куратору через анонимные чаты в мессенджере и электронную почту.
Сообщается, что суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
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Никак не могу эту тварь под запись видео поймать, хотя он на меня уже с монтировкой бросался, сглотнул, когда его ПЕПЕЛЬНИЦУ, которую этот РУССКИЙ МУДЕНЬ в цвета своего триколора выкрасил ему в морду кидал (сам охренел от вылетающих окурков - мне в голову не пришло, что ПАТРИОТИЗМ, это значит ПЕПЕЛЬНИЦУ в триколор выкрасить!!! Дома наверное унитаз у него такой же?!)
А кто хочет узнать насколько соответственно законодательству (!!!) РАШИСТ обслуживает клиентов в смысле знания ЛАТЫШСКОГО языка - Рига, улица Валдекю 53! САПОЖНИК. Вход со стороны улицы Валдекю.
Приміром, на Сумщині люди таким чином виразили повагу до цієї тваринки: