Благословил "присоединение" Херсона к РФ и скрылся в Крыму: клирик УПЦ МП Алексий заочно приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

Экс-настоятель собора Херсонской епархии УПЦ (МП) Алексий, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом во время оккупации Херсона и сейчас скрывается в Крыму, заочно приговорен в Украине к 15 годам заключения.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Благословлял проведение "референдума РФ" на Херсонщине

По данным следствия, после захвата Херсона архимандрит пошел на сотрудничество с оккупантами и местным предателем Владимиром Сальдо. Клирик регулярно приглашал предателя в храм для прокремлевских выступлений перед верующими.

Также во время богослужений священник благословлял проведение псевдореферендума РФ по "присоединению" Херсонщины в состав России. Кроме того, клирик лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.

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За поддержку рашизма предателю передали захваченную недвижимость в центре Херсона и пригласили в Кремль для участия в "церемонии включения" временно оккупированных районов Украины в РФ.

Во время освобождения областного центра клирик бежал с российскими захватчиками сначала на левобережье региона, а затем в Крым.

Подозрения предателю

Суд в Украине признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

В данное время продолжаются комплексные мероприятия для привлечения священника к ответственности за совершенные преступления перед Украиной.

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