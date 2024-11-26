Благословил "присоединение" Херсона к РФ и скрылся в Крыму: клирик УПЦ МП Алексий заочно приговорен к 15 годам заключения, - СБУ
Экс-настоятель собора Херсонской епархии УПЦ (МП) Алексий, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом во время оккупации Херсона и сейчас скрывается в Крыму, заочно приговорен в Украине к 15 годам заключения.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Благословлял проведение "референдума РФ" на Херсонщине
По данным следствия, после захвата Херсона архимандрит пошел на сотрудничество с оккупантами и местным предателем Владимиром Сальдо. Клирик регулярно приглашал предателя в храм для прокремлевских выступлений перед верующими.
Также во время богослужений священник благословлял проведение псевдореферендума РФ по "присоединению" Херсонщины в состав России. Кроме того, клирик лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.
За поддержку рашизма предателю передали захваченную недвижимость в центре Херсона и пригласили в Кремль для участия в "церемонии включения" временно оккупированных районов Украины в РФ.
Во время освобождения областного центра клирик бежал с российскими захватчиками сначала на левобережье региона, а затем в Крым.
Подозрения предателю
Суд в Украине признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
В данное время продолжаются комплексные мероприятия для привлечения священника к ответственности за совершенные преступления перед Украиной.
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