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Задержан клирик УПЦ МП в Харькове, который был информатором РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан настоятель одного из храмов Харьковской епархии УПЦ МП. Его подозревают в работе на РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По заказу рф фигурант сливал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и имеющееся вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова. Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой. Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде отметок на гугл-картах и их детальным описанием", - говорится в сообщении.

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Эти данные рашисты планировали использовать для подготовки ракетно-бомбовых ударов по локациям Сил обороны, которые привлечены к защите Харькова.

СБУ вовремя задержала российского информатора, им оказался 43-летний протоиерей.

Начал выполнять задания РФ он в октябре 2024 года. Мужчина родился в Мелитополе и в течение 2009-2018 года находился на территории РФ. Впоследствии он приехал в Харьков, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.

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Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Также у него обнаружены российские рубли и кремлевские награды.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Он находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ

Автор: 

СБУ (19871) УПЦ МП (1560) Харьков (7462)


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Топ комментарии
+10
Треба брати московських попів усіх до одного - і міняти на азовців та інших наших полонених.
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25.11.2024 10:19
+6
Коли уже тим гадюшником фсбним займуться? набутилити чортами на років 60 в кутузку уйобка рпцешного
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25.11.2024 10:17
+6
25 лютого 2022 року, якби поліція пішла з обшуками до усіх попів МП, опзжистів та Слуг Народу, то докази зради були б в 50% (і це я ще оптимістично оцінюю ситуацію).
А зараз...лише тупі, або наглі. А розумні вороги України, на жаль несуть зло максимально приховано. І не зберігають вдома докази проти себе.
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25.11.2024 10:21
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Коли уже тим гадюшником фсбним займуться? набутилити чортами на років 60 в кутузку уйобка рпцешного
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25.11.2024 10:17 Ответить
чомусь не здивований
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25.11.2024 10:18 Ответить
харківський ватан в квадраті ...
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25.11.2024 10:18 Ответить
Треба брати московських попів усіх до одного - і міняти на азовців та інших наших полонених.
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25.11.2024 10:19 Ответить
25 лютого 2022 року, якби поліція пішла з обшуками до усіх попів МП, опзжистів та Слуг Народу, то докази зради були б в 50% (і це я ще оптимістично оцінюю ситуацію).
А зараз...лише тупі, або наглі. А розумні вороги України, на жаль несуть зло максимально приховано. І не зберігають вдома докази проти себе.
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25.11.2024 10:21 Ответить
Та це буде безкінечно , бер радикальної заборони московськоі церкви
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25.11.2024 10:22 Ответить
Повторюю-вся сатанинська сєкта мп має бути викинута з України туди звідки припхалась,тобто взад запарєбрік в радную говєнь...
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25.11.2024 10:26 Ответить
на гіляку цього кацапського фсб рлпа-3,14дераса !!!
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25.11.2024 10:28 Ответить
Геть мп сатанат!
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25.11.2024 10:29 Ответить
Ууууу, сучий потрох у рясі.
А дебілидосі стадами йдуть до цього фсбшного кубла.
Дебіли у стінах УПЦ МП БОГА НЕМА!
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25.11.2024 10:32 Ответить
Роботяг ловити толпой ми можемо, а от розігнати оплот рашизму у них немає можливості.
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25.11.2024 10:34 Ответить
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25.11.2024 10:52 Ответить
А ви думали він богу молиться?
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25.11.2024 11:14 Ответить
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25.11.2024 11:30 Ответить
в Харкові МП стоїть непохитно-жоден храм не вийшов з московської секти і не приєднався до світового православ"я.
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25.11.2024 13:01 Ответить
 
 