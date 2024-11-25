Задержан клирик УПЦ МП в Харькове, который был информатором РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан настоятель одного из храмов Харьковской епархии УПЦ МП. Его подозревают в работе на РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По заказу рф фигурант сливал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и имеющееся вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова. Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой. Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде отметок на гугл-картах и их детальным описанием", - говорится в сообщении.

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Эти данные рашисты планировали использовать для подготовки ракетно-бомбовых ударов по локациям Сил обороны, которые привлечены к защите Харькова.

СБУ вовремя задержала российского информатора, им оказался 43-летний протоиерей.

Начал выполнять задания РФ он в октябре 2024 года. Мужчина родился в Мелитополе и в течение 2009-2018 года находился на территории РФ. Впоследствии он приехал в Харьков, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.

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Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Также у него обнаружены российские рубли и кремлевские награды.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Он находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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