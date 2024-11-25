Затримано клірика УПЦ МП у Харкові, який був інформатором РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Харкові затримано настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП. Його підозрюють у роботі на РФ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На замовлення рф фігурант зливав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та з їхнім детальним описом", - йдеться в повідомленні.
Ці дані рашисти планували використати для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.
СБУ вчасно затримала російського інформатора, ним виявився 43-річний протоієрей.
Почав виконувати завдання РФ він у жовтні 2024 року. Чоловік народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.
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А зараз...лише тупі, або наглі. А розумні вороги України, на жаль несуть зло максимально приховано. І не зберігають вдома докази проти себе.
А дебілидосі стадами йдуть до цього фсбшного кубла.
Дебіли у стінах УПЦ МП БОГА НЕМА!