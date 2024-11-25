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Затримано клірика УПЦ МП у Харкові, який був інформатором РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП. Його підозрюють у роботі на РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На замовлення рф фігурант зливав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та з їхнім детальним описом", - йдеться в повідомленні.

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Ці дані рашисти планували використати для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.

СБУ вчасно затримала російського інформатора, ним виявився 43-річний протоієрей. 

Почав виконувати завдання РФ він у жовтні 2024 року. Чоловік народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.

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Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

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СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який працював на РФ

Автор: 

СБУ (12809) УПЦ МП (1208) Харків (5589)


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Топ коментарі
+10
Треба брати московських попів усіх до одного - і міняти на азовців та інших наших полонених.
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25.11.2024 10:19
+6
Коли уже тим гадюшником фсбним займуться? набутилити чортами на років 60 в кутузку уйобка рпцешного
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25.11.2024 10:17
+6
25 лютого 2022 року, якби поліція пішла з обшуками до усіх попів МП, опзжистів та Слуг Народу, то докази зради були б в 50% (і це я ще оптимістично оцінюю ситуацію).
А зараз...лише тупі, або наглі. А розумні вороги України, на жаль несуть зло максимально приховано. І не зберігають вдома докази проти себе.
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25.11.2024 10:21
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Коли уже тим гадюшником фсбним займуться? набутилити чортами на років 60 в кутузку уйобка рпцешного
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25.11.2024 10:17 Відповісти
чомусь не здивований
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25.11.2024 10:18 Відповісти
харківський ватан в квадраті ...
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25.11.2024 10:18 Відповісти
Треба брати московських попів усіх до одного - і міняти на азовців та інших наших полонених.
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25.11.2024 10:19 Відповісти
25 лютого 2022 року, якби поліція пішла з обшуками до усіх попів МП, опзжистів та Слуг Народу, то докази зради були б в 50% (і це я ще оптимістично оцінюю ситуацію).
А зараз...лише тупі, або наглі. А розумні вороги України, на жаль несуть зло максимально приховано. І не зберігають вдома докази проти себе.
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25.11.2024 10:21 Відповісти
Та це буде безкінечно , бер радикальної заборони московськоі церкви
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25.11.2024 10:22 Відповісти
Повторюю-вся сатанинська сєкта мп має бути викинута з України туди звідки припхалась,тобто взад запарєбрік в радную говєнь...
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25.11.2024 10:26 Відповісти
на гіляку цього кацапського фсб рлпа-3,14дераса !!!
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25.11.2024 10:28 Відповісти
Геть мп сатанат!
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25.11.2024 10:29 Відповісти
Ууууу, сучий потрох у рясі.
А дебілидосі стадами йдуть до цього фсбшного кубла.
Дебіли у стінах УПЦ МП БОГА НЕМА!
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25.11.2024 10:32 Відповісти
Роботяг ловити толпой ми можемо, а от розігнати оплот рашизму у них немає можливості.
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25.11.2024 10:34 Відповісти
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25.11.2024 10:52 Відповісти
А ви думали він богу молиться?
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25.11.2024 11:14 Відповісти
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25.11.2024 11:30 Відповісти
в Харкові МП стоїть непохитно-жоден храм не вийшов з московської секти і не приєднався до світового православ"я.
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25.11.2024 13:01 Відповісти
 
 