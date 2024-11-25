УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7872 відвідувача онлайн
Новини
3 047 0

Ворог ударив по Київському району Харкова. Є пожежа, 15 осіб постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

Обстріл Харкова

Зранку 25 листопада 2024 року війська РФ завдають ударів по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву владу.

"Харків та район: перебувайте в укриттях", - пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні! Удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання пожежа", - інформує мер Харкова Ігор Терехов.

Також читайте: Армія РФ вдарила по Харкову: Кількість постраждалих зросла до 10, у важкому стані 18-річний хлопець (оновлено)

"Армія рф завдала удар по Харкову. За попередніми даними, удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання", - додав своєю чергою Синєгубов.

Оновлена інформація 

За даними Терехова, 6 осіб постраждали внаслідок прильоту по центральній частині міста.

За інформацією ОВА, на одній із центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі.

"Кількість постраждалих зросла до десяти", - о 8.50 написав Терехов.

"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - пізніше зазначив Терехов.

На цю хвилину госпіталізовано пʼять людей, додав Синєгубов.

Станом на 9.05 відомо про 13 постраждалих, 9 з них - госпіталізовані.

Станом на 9.22 кількість постраждалих зросла до 15.

Рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків.

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 