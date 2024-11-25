Ворог ударив по Київському району Харкова. Є пожежа, 15 осіб постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

Зранку 25 листопада 2024 року війська РФ завдають ударів по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву владу.

"Харків та район: перебувайте в укриттях", - пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні! Удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання пожежа", - інформує мер Харкова Ігор Терехов.

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"Армія рф завдала удар по Харкову. За попередніми даними, удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання", - додав своєю чергою Синєгубов.

Оновлена інформація

За даними Терехова, 6 осіб постраждали внаслідок прильоту по центральній частині міста.

За інформацією ОВА, на одній із центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі.

"Кількість постраждалих зросла до десяти", - о 8.50 написав Терехов.

"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - пізніше зазначив Терехов.

На цю хвилину госпіталізовано пʼять людей, додав Синєгубов.

Станом на 9.05 відомо про 13 постраждалих, 9 з них - госпіталізовані.

Станом на 9.22 кількість постраждалих зросла до 15.

Рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків.