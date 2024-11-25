Враг ударил по Киевскому району Харькова. Есть пожар, 15 человек пострадали, повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)

Утром 25 ноября 2024 года войска РФ наносят удары по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные власти.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях", - пишет глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар", - информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Армия рф нанесла удар по Харькову. По предварительным данным, удар в центральной части Харькова. Экстренные службы выехали на место попадания", - добавил в свою очередь Синегубов.

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По данным Терехова, 6 человек пострадали в результате прилета по центральной части города.

По информации ОВА, на одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

"Количество пострадавших выросло до десяти", - в 8.50 написал Терехов.

"Попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - позже отметил Терехов.

На данный момент госпитализированы пять человек, добавил Синегубов.

По состоянию на 9.05 известно о 13 пострадавших, 9 из них – госпитализированы.

По состоянию на 9:22 количество пострадавших возросло до 15.

Спасатели локализовали пожар в результате вражеских обстрелов.

Попадание пришлось в землю. Горели 3 автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекление жилых домов.