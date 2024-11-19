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Армия РФ ударила по Харькову: Количество пострадавших возросло до 10, в тяжелом состоянии 18-летний юноша (обновлено)

Обстріл Харкова 19 листопада

Днем 19 ноября российские захватчики ударили по Харькову, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Армия РФ ударила по Харькову. По предварительным данным, есть пострадавшие",- говорится в сообщении.

По информации городского головы Игоря Терехова, прилет - по Киевскому району города.

"На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших", - отметил Терехов.

Обновлены данные на 13:45

Впоследствии Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову составляет 9 человек.

"На данный момент пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин - в тяжелом состоянии", - отметил председатель ОВА.

Обновленная информация

Позже Синегубов сообщил, что, по последним данным, известно о 10 пострадавших. Среди них - 9 мужчин и одна женщина. Женщина - с острой реакцией на стресс.

Среди мужчин младшему -18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Другие – в среднем, четверо госпитализированных.

На месте работают профильные службы. Информация обновляется.

Напомним, 12 ноября российские захватчики ударили по Харькову новым ударным беспилотником "Молния-1", пострадала мирная жительница.

Также читайте: В Харькове - взрывы: Враг запустил КАБ

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обстрел (26928) Харьков (7450)


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Де ті длинні нептуни ?
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19.11.2024 13:48 Ответить
Та не можуть витягнути, бо длинні
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19.11.2024 13:49 Ответить
Бахнуло добряче. Навіть горщик з підвіконня злетів.При тому, що живу в іншому районі.
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19.11.2024 14:08 Ответить
не знаю..., вот если б мне точно сказали, что есть такая хрень , которой можно качественно ****** по параше, болезненно, но она будет стоить столько- то ...,я б скинулся и других организовал...НО НИ КТО ВЕДЬ ***** ТАКОГО НЕ ГОВОРИТ!!!!
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19.11.2024 14:10 Ответить
ПКР НЕПТУН- 450 км масса б/ч-195-300 кг.
ОТРК ГРОМ-2 -1000км масса б/ч 1500 кг
ОТРК КОРШУН -2600 км масса б/ч 400 кг
КР БЛИСКАВКА -700 км (сверхзвуковая маневрирующая на траектории) масса б/ч 200 кг
ОТРК ВІЛЬХА -90-245 км массв б/ч 170-250 кг

Все это клоуны надежно закрыли в 2019 г в августе, прекратив финансирование. Все деньги были перенаправлены на асфальт.
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19.11.2024 17:46 Ответить
Ні треба вигадувати колесо ≫треба у відповідь знищувати цивільне кацапське бидло.
Якщо це не робиться зачит "ето кому нібудь нужно", тобто так звана укр,влада не збирається нормально вести війну , і підставляє населення під геноциднїі удари, бо їм сподобалося (вже нелигітимним) сидіти в кріслах.
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19.11.2024 17:48 Ответить
Країною правлять московські клоуни. Ударів по містах россії не буде. Будуть гинути лише наші люди.
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19.11.2024 18:05 Ответить
меньше читайте все что на заборах пишут - нептун и вільха поступили на вооружение и используются ВСУ , Вільха же использовалась в начале крупного вторжения в Черниговской области в р-йоне населенного пункта Козелец, другой вопрос в количестве изготовленного БК под это , но даже если б деньги ушли не в асфальт (вас не ******* эта пластинка? случилось то что случилось ) то производство ракетной техники дело не быстрое. Обратите внимание как это дело обстоит в странах НАТО - полная жопа
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20.11.2024 09:18 Ответить
Під ОТРК ВІЛЬХА було модернизовано при попередниках шість установок і випущено приблизно 100 ракет. Залп однієї установки -12 ракет. 100 ракет- це була установча серія перед серійним виробництвом. Серію клоуни закрили в серпні 2019 р.
З ПКР Нептун все ще більш печально. При попередниках встигли виробити обин прототип комплекса і випустити для нього приблизно 35 ракет. Також встигли закласти 10 комплексів в серійне виробницітво. 10 ракет пішло на тестові пуски.
Після зміни влади в серпні 2019 фінансування проекту зупинили, бо треба було укладати асфальт і готуватись до шашличків. В наявносты зараз є той самий прототип і не встановлена мізерна кількість ракет до нього. (Це все з відкритих джерел).
За час клоунади жодної ракети країна не виробила.
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20.11.2024 12:14 Ответить
 
 