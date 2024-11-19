Армия РФ ударила по Харькову: Количество пострадавших возросло до 10, в тяжелом состоянии 18-летний юноша (обновлено)
Днем 19 ноября российские захватчики ударили по Харькову, есть пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Армия РФ ударила по Харькову. По предварительным данным, есть пострадавшие",- говорится в сообщении.
По информации городского головы Игоря Терехова, прилет - по Киевскому району города.
"На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших", - отметил Терехов.
Обновлены данные на 13:45
Впоследствии Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову составляет 9 человек.
"На данный момент пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин - в тяжелом состоянии", - отметил председатель ОВА.
Обновленная информация
Позже Синегубов сообщил, что, по последним данным, известно о 10 пострадавших. Среди них - 9 мужчин и одна женщина. Женщина - с острой реакцией на стресс.
Среди мужчин младшему -18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Другие – в среднем, четверо госпитализированных.
На месте работают профильные службы. Информация обновляется.
Напомним, 12 ноября российские захватчики ударили по Харькову новым ударным беспилотником "Молния-1", пострадала мирная жительница.
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ОТРК ГРОМ-2 -1000км масса б/ч 1500 кг
ОТРК КОРШУН -2600 км масса б/ч 400 кг
КР БЛИСКАВКА -700 км (сверхзвуковая маневрирующая на траектории) масса б/ч 200 кг
ОТРК ВІЛЬХА -90-245 км массв б/ч 170-250 кг
Все это клоуны надежно закрыли в 2019 г в августе, прекратив финансирование. Все деньги были перенаправлены на асфальт.
Якщо це не робиться зачит "ето кому нібудь нужно", тобто так звана укр,влада не збирається нормально вести війну , і підставляє населення під геноциднїі удари, бо їм сподобалося (вже нелигітимним) сидіти в кріслах.
З ПКР Нептун все ще більш печально. При попередниках встигли виробити обин прототип комплекса і випустити для нього приблизно 35 ракет. Також встигли закласти 10 комплексів в серійне виробницітво. 10 ракет пішло на тестові пуски.
Після зміни влади в серпні 2019 фінансування проекту зупинили, бо треба було укладати асфальт і готуватись до шашличків. В наявносты зараз є той самий прототип і не встановлена мізерна кількість ракет до нього. (Це все з відкритих джерел).
За час клоунади жодної ракети країна не виробила.