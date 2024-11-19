Армия РФ ударила по Харькову: Количество пострадавших возросло до 10, в тяжелом состоянии 18-летний юноша (обновлено)

Днем 19 ноября российские захватчики ударили по Харькову, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Армия РФ ударила по Харькову. По предварительным данным, есть пострадавшие",- говорится в сообщении.

По информации городского головы Игоря Терехова, прилет - по Киевскому району города.

"На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших", - отметил Терехов.

Обновлены данные на 13:45

Впоследствии Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову составляет 9 человек.

"На данный момент пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин - в тяжелом состоянии", - отметил председатель ОВА.

Обновленная информация

Позже Синегубов сообщил, что, по последним данным, известно о 10 пострадавших. Среди них - 9 мужчин и одна женщина. Женщина - с острой реакцией на стресс.

Среди мужчин младшему -18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Другие – в среднем, четверо госпитализированных.

На месте работают профильные службы. Информация обновляется.

Напомним, 12 ноября российские захватчики ударили по Харькову новым ударным беспилотником "Молния-1", пострадала мирная жительница.

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