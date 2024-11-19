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Армія РФ вдарила по Харкову: Кількість постраждалих зросла до 10, у важкому стані 18-річний хлопець (оновлено)

Обстріл Харкова 19 листопада

Вдень 19 листопада російські загарбники вдарили по Харкову, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія РФ вдарила по Харкову. За попередніми даними, є постраждалі",- йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, приліт по Київському району міста.

"На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих", - зазначив Терехов.

Оновлені дані на 13:45

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову становить 9 осіб.

"На цю хвилину пʼять людей госпіталізовані, двоє цивільних чоловіків у важкому стані", - зазначив голова ОВА.

Оновлена інформація

Пізніше Синєгубов повідомив, що за останніми даними, відомо про 10 постраждалих. Серед них 9 чоловіків та 1 жінка. Жінка з гострою реакцією на стрес.

Серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші - в середньому, четверо госпіталізованих.

На місці працюють профільні служби. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, 12 листопада російські загарбники вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія-1", постраждала мирна мешканка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи: Ворог запустив КАБ

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581)


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Де ті длинні нептуни ?
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19.11.2024 13:48 Відповісти
Та не можуть витягнути, бо длинні
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19.11.2024 13:49 Відповісти
Бахнуло добряче. Навіть горщик з підвіконня злетів.При тому, що живу в іншому районі.
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19.11.2024 14:08 Відповісти
не знаю..., вот если б мне точно сказали, что есть такая хрень , которой можно качественно ****** по параше, болезненно, но она будет стоить столько- то ...,я б скинулся и других организовал...НО НИ КТО ВЕДЬ ***** ТАКОГО НЕ ГОВОРИТ!!!!
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19.11.2024 14:10 Відповісти
ПКР НЕПТУН- 450 км масса б/ч-195-300 кг.
ОТРК ГРОМ-2 -1000км масса б/ч 1500 кг
ОТРК КОРШУН -2600 км масса б/ч 400 кг
КР БЛИСКАВКА -700 км (сверхзвуковая маневрирующая на траектории) масса б/ч 200 кг
ОТРК ВІЛЬХА -90-245 км массв б/ч 170-250 кг

Все это клоуны надежно закрыли в 2019 г в августе, прекратив финансирование. Все деньги были перенаправлены на асфальт.
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19.11.2024 17:46 Відповісти
Ні треба вигадувати колесо ≫треба у відповідь знищувати цивільне кацапське бидло.
Якщо це не робиться зачит "ето кому нібудь нужно", тобто так звана укр,влада не збирається нормально вести війну , і підставляє населення під геноциднїі удари, бо їм сподобалося (вже нелигітимним) сидіти в кріслах.
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19.11.2024 17:48 Відповісти
Країною правлять московські клоуни. Ударів по містах россії не буде. Будуть гинути лише наші люди.
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19.11.2024 18:05 Відповісти
меньше читайте все что на заборах пишут - нептун и вільха поступили на вооружение и используются ВСУ , Вільха же использовалась в начале крупного вторжения в Черниговской области в р-йоне населенного пункта Козелец, другой вопрос в количестве изготовленного БК под это , но даже если б деньги ушли не в асфальт (вас не ******* эта пластинка? случилось то что случилось ) то производство ракетной техники дело не быстрое. Обратите внимание как это дело обстоит в странах НАТО - полная жопа
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20.11.2024 09:18 Відповісти
Під ОТРК ВІЛЬХА було модернизовано при попередниках шість установок і випущено приблизно 100 ракет. Залп однієї установки -12 ракет. 100 ракет- це була установча серія перед серійним виробництвом. Серію клоуни закрили в серпні 2019 р.
З ПКР Нептун все ще більш печально. При попередниках встигли виробити обин прототип комплекса і випустити для нього приблизно 35 ракет. Також встигли закласти 10 комплексів в серійне виробницітво. 10 ракет пішло на тестові пуски.
Після зміни влади в серпні 2019 фінансування проекту зупинили, бо треба було укладати асфальт і готуватись до шашличків. В наявносты зараз є той самий прототип і не встановлена мізерна кількість ракет до нього. (Це все з відкритих джерел).
За час клоунади жодної ракети країна не виробила.
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20.11.2024 12:14 Відповісти
 
 