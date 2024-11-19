Армія РФ вдарила по Харкову: Кількість постраждалих зросла до 10, у важкому стані 18-річний хлопець (оновлено)
Вдень 19 листопада російські загарбники вдарили по Харкову, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Армія РФ вдарила по Харкову. За попередніми даними, є постраждалі",- йдеться в повідомленні.
За інформацією міського голови Ігоря Терехова, приліт по Київському району міста.
"На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих", - зазначив Терехов.
Оновлені дані на 13:45
Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову становить 9 осіб.
"На цю хвилину пʼять людей госпіталізовані, двоє цивільних чоловіків у важкому стані", - зазначив голова ОВА.
Оновлена інформація
Пізніше Синєгубов повідомив, що за останніми даними, відомо про 10 постраждалих. Серед них 9 чоловіків та 1 жінка. Жінка з гострою реакцією на стрес.
Серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші - в середньому, четверо госпіталізованих.
На місці працюють профільні служби. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, 12 листопада російські загарбники вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія-1", постраждала мирна мешканка.
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Все это клоуны надежно закрыли в 2019 г в августе, прекратив финансирование. Все деньги были перенаправлены на асфальт.
Якщо це не робиться зачит "ето кому нібудь нужно", тобто так звана укр,влада не збирається нормально вести війну , і підставляє населення під геноциднїі удари, бо їм сподобалося (вже нелигітимним) сидіти в кріслах.
З ПКР Нептун все ще більш печально. При попередниках встигли виробити обин прототип комплекса і випустити для нього приблизно 35 ракет. Також встигли закласти 10 комплексів в серійне виробницітво. 10 ракет пішло на тестові пуски.
Після зміни влади в серпні 2019 фінансування проекту зупинили, бо треба було укладати асфальт і готуватись до шашличків. В наявносты зараз є той самий прототип і не встановлена мізерна кількість ракет до нього. (Це все з відкритих джерел).
За час клоунади жодної ракети країна не виробила.