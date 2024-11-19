Армія РФ вдарила по Харкову: Кількість постраждалих зросла до 10, у важкому стані 18-річний хлопець (оновлено)

Вдень 19 листопада російські загарбники вдарили по Харкову, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія РФ вдарила по Харкову. За попередніми даними, є постраждалі",- йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, приліт по Київському району міста.

"На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих", - зазначив Терехов.

Оновлені дані на 13:45

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову становить 9 осіб.

"На цю хвилину пʼять людей госпіталізовані, двоє цивільних чоловіків у важкому стані", - зазначив голова ОВА.

Оновлена інформація

Пізніше Синєгубов повідомив, що за останніми даними, відомо про 10 постраждалих. Серед них 9 чоловіків та 1 жінка. Жінка з гострою реакцією на стрес.



Серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші - в середньому, четверо госпіталізованих.



На місці працюють профільні служби. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, 12 листопада російські загарбники вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія-1", постраждала мирна мешканка.

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