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Новини Фото Війна
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Рашисти завдали удару по Харкову дроном нової розробки "Молнія", - прокуратура. ФОТОрепортаж

У вівторок вдень, 12 листопада, російські загарбники вдруге вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія-1", постраждала мирна мешканка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 12 листопада орієнтовно о 15:35 ворожий безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі м. Харкова. 71-річна жінка дістала поранень.

Попередньо, для удару російська армія знову застосувала ударний БПЛА "Молнія-1".

Прокуратура Харківської області ініціювала досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Слобідському районі Харкова: постраждала людина, є пошкодження

Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1

Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1
Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1
Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1
Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1

Автор: 

безпілотник (4153) обстріл (28449) Харків (5594)


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12.11.2024 19:32 Відповісти
Блаженнійший Любомир Гузар був мудрим чоловіком і душпастирем.
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12.11.2024 19:44 Відповісти
Ну да , і кучмівським лизож..пом , казав що учасники акції " Україна без Кучми " є екстремісти .
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12.11.2024 19:53 Відповісти
Льоня, є таке древнє римське прислів'я : "Про мертвих або добре, або - нічого". Думаю, воно дуже доречне про Любомира Гузара. Ще напиши, що Андрей Шептицький - комуністичний пристосуванець.
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12.11.2024 21:27 Відповісти
"...або нічого окрім правди"
якщо цитуєш, то не виглядай невігласом
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13.11.2024 08:03 Відповісти
доказ можна...
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12.11.2024 22:09 Відповісти
Это шота из говна и палок. Обманки для ППО?
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12.11.2024 21:04 Відповісти
Дрон "Ґовнопалкія"
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13.11.2024 20:21 Відповісти
 
 