Рашисти завдали удару по Харкову дроном нової розробки "Молнія", - прокуратура. ФОТОрепортаж

У вівторок вдень, 12 листопада, російські загарбники вдруге вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія-1", постраждала мирна мешканка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 12 листопада орієнтовно о 15:35 ворожий безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі м. Харкова. 71-річна жінка дістала поранень.

Попередньо, для удару російська армія знову застосувала ударний БПЛА "Молнія-1".

Прокуратура Харківської області ініціювала досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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