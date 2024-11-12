Рашисти завдали удару по Харкову дроном нової розробки "Молнія", - прокуратура. ФОТОрепортаж
У вівторок вдень, 12 листопада, російські загарбники вдруге вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія-1", постраждала мирна мешканка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 12 листопада орієнтовно о 15:35 ворожий безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі м. Харкова. 71-річна жінка дістала поранень.
Попередньо, для удару російська армія знову застосувала ударний БПЛА "Молнія-1".
Прокуратура Харківської області ініціювала досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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якщо цитуєш, то не виглядай невігласом