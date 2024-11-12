Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Слобідському районі Харкова: постраждала людина, є пошкодження

Війська РФ продовжують атакувати Харків ударними дронами. У Слобідському районі міста зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один удар ворожого БПЛА. Тепер у Слобідському районі влучання у багатоквартирний житловий будинок. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, усі відповідні служби виїхали на місце ворожого удару.

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформує, що є пошкодження 11-поверхового житлового будинку.

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Внаслідок удару БПЛА постраждала 60-річна жінка, на місці надається медична допомога.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про приліт ударного ворожого БПЛА у Салтівському районі. Постраждали дві жінки.