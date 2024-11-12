Ворог атакував дроном Харків: пошкоджено будинки, постраждали 2 жінки (оновлено)

Вдень 12 листопада 2024 року війська РФ атакували ударним дроном Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Приліт у Салтівському районі ударного ворожого БПЛА. Удар прийшовся у землю, утім є пошкодження вікон у навколишніх будинках та одна постраждала людина", - повідомив він.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

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Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БПЛА. Тип ще встановлюється.

"Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років, отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Без госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Як повідомлялося, напередодні війська РФ завдали ракетного удару по Харкову, 3 людини постраждали, пошкоджено будинки.