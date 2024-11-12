Враг атаковал дроном Харьков: повреждены дома, пострадали 2 женщины (обновлено)

Днем 12 ноября 2024 года войска РФ атаковали ударным дроном Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилет в Салтовском районе ударного вражеского БПЛА. Удар пришелся в землю, но есть повреждения окон в окрестных домах и один пострадавший человек", - сообщил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

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В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 14:00 в Салтовском районе Харькова зафиксировали удар вражеского БПЛА. Тип еще устанавливается.

"В результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет, получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Без госпитализации", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, повреждено электросопротивление, остекление окон в двух многоэтажных домах.

Как сообщалось, накануне войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову, 3 человека пострадали, повреждены дома.