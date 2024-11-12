Ракетный удар РФ по Харькову: 3 человека пострадали, повреждены дома

Накануне вечером войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По уточненным данным правоохранителей, враг в 22:00 ударил по г. Харьков ракетой С-300 (С-400).

Повреждены несколько жилых домов.

Пострадавшие в результате вражеского обстрела

По данным ОВА, пострадали трое гражданских: мужчины 22 и 38 лет и женщина 34 года. У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 11 ноября 2024 года россияне атаковали Харьков баллистикой и гибридной ракетой "Гром-1Е".