Ракетный удар РФ по Харькову: 3 человека пострадали, повреждены дома
Накануне вечером войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По уточненным данным правоохранителей, враг в 22:00 ударил по г. Харьков ракетой С-300 (С-400).
Повреждены несколько жилых домов.
Пострадавшие в результате вражеского обстрела
По данным ОВА, пострадали трое гражданских: мужчины 22 и 38 лет и женщина 34 года. У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 11 ноября 2024 года россияне атаковали Харьков баллистикой и гибридной ракетой "Гром-1Е".
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