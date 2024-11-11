Россияне атаковали Харьков баллистикой и гибридной ракетой "Гром-1Е", - Терехов (обновлено)
Вечером 11 ноября в Харькове прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны - возможны повторные удары по городу", - написал он.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в Холодногорском районе Харькова.
Позже Терехов написал, что россияне ударили по двум районам города – Холодногорскому и Новобаварскому.
По его словам, удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е".
Пока информация о пострадавших не поступала.
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