РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5272 посетителя онлайн
Новости
4 749 8

Россияне атаковали Харьков баллистикой и гибридной ракетой "Гром-1Е", - Терехов (обновлено)

У Харкові пролунав вибух

Вечером 11 ноября в Харькове прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны - возможны повторные удары по городу", - написал он.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в Холодногорском районе Харькова.

Позже Терехов написал, что россияне ударили по двум районам города – Холодногорскому и Новобаварскому.

По его словам, удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е".

Пока информация о пострадавших не поступала.

Читайте: Россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Ночью ударили по Чугуевской громаде, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6727) обстрел (26906) Харьков (7450)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сто балістичних ракет десь припадають пилом. Разом з F-16...
показать весь комментарий
11.11.2024 22:45 Ответить
Для чого цей вкид?
показать весь комментарий
12.11.2024 01:03 Ответить
Про відповідь хочеться почути. Бо про засоби розповідають, тобто вони є, а відповіді нема...
показать весь комментарий
12.11.2024 06:17 Ответить
Эта власть в 2019 году пришла, чтобы сдать Украину и делает все, чтобы это произошло как на много быстрей.
показать весь комментарий
11.11.2024 22:58 Ответить
Зате у нас є найвеличніший і сонцесяйний, надпотужний серед найпотужніших...
показать весь комментарий
11.11.2024 23:24 Ответить
Слушна порада: коли на ранок страшне похмілля, нудить і треба виблювати, постав перед собою фото Ze і Ze-рмака і спробуй промовити хвалебну цим двом... Виблюєш навіть те, що не їв і не бив.
показать весь комментарий
11.11.2024 23:28 Ответить
ГІБРИДНОЮ
показать весь комментарий
12.11.2024 00:46 Ответить
За кордоном про відповідь не почуєш,треба їхати додому
показать весь комментарий
12.11.2024 10:33 Ответить
 
 