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Росіяни вкотре обстріляли Харків. Вночі вдарили по Чугуївській громаді, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники близько 22:20 9 листопада вдарили по Харкову ракетою "Грім". Ворог поцілив по території Слобідського району Харкова, поруч з багатоповерхівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області 

"Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медичну допомогу отримала на місці події. Пошкоджено житловий будинок, супермаркет", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Харкова ввечері 9 листопада

Вночі 10 листопада росіяни завдали ударів по Чугуївській громаді, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 00:37 російські загарбники атакували громади "шахедами". Уламками під'їзд 4-поверхової житлової будівлі. А також скління вікон житлового будинку та 5 автомобілів.

О 02:33 рашистки завдали повторного удару. Постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка. Пошкоджено частково 4-поверховий житловий будинок, горіло дві квартири. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни влучили КАБом поблизу багатоповерхівки у Харкові, одна людина постраждала (оновлено)

Удар по Харкову 9 листопада
Удар по Харкову 9 листопада
Удар по Харкову 9 листопада
Удар по Харкову 9 листопада
Удар по Харкову 9 листопада

Автор: 

обстріл (28435) Харків (5591) Харківщина (6054)


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Andrei Piontkovsky



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Советник Трампа Bryan Lanza заявил, что Украина хочет заставить американцев сражаться за Крым. Запомни, мудак, что украинские солдаты третий год сражаютсяи и несут огромные потери в том числе и за то, чтобы американцам не пришлось завтра умирать в Европе и на Дальнем Востоке.
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10.11.2024 09:24 Відповісти
 
 