Росіяни вкотре обстріляли Харків. Вночі вдарили по Чугуївській громаді, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Російські загарбники близько 22:20 9 листопада вдарили по Харкову ракетою "Грім". Ворог поцілив по території Слобідського району Харкова, поруч з багатоповерхівкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області
"Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медичну допомогу отримала на місці події. Пошкоджено житловий будинок, супермаркет", - йдеться в повідомленні.
Вночі 10 листопада росіяни завдали ударів по Чугуївській громаді, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 00:37 російські загарбники атакували громади "шахедами". Уламками під'їзд 4-поверхової житлової будівлі. А також скління вікон житлового будинку та 5 автомобілів.
О 02:33 рашистки завдали повторного удару. Постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка. Пошкоджено частково 4-поверховий житловий будинок, горіло дві квартири.
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Andrei Piontkovsky
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Советник Трампа Bryan Lanza заявил, что Украина хочет заставить американцев сражаться за Крым. Запомни, мудак, что украинские солдаты третий год сражаютсяи и несут огромные потери в том числе и за то, чтобы американцам не пришлось завтра умирать в Европе и на Дальнем Востоке.