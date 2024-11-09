Росіяни влучили КАБом поблизу багатоповерхівки у Харкові, одна людина постраждала (оновлено)

Пізно ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники вдарили КАБом у Слобідському районі Харкова.

Про це у Telegram повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові. Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється", - повідомив Синєгубов о 22:26.

Терехов повідомив, що приліт стався поблизу багатоповерхівки.

"Маємо інформацію про удар по Слобідському району. Приліт неподалік багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило", - повідомив мер міста.

"На цю хвилину - без постраждалих. Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів", - повідомив Синєгубов о 22:34.

Оновлена інформація

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

"Маємо одного постраждалого внаслідок прильоту. Гостра реакція на стрес", - повідомив мер міста.

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