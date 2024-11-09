Вночі ворог ударив по Харкову: прилетіло в одну з найзавантаженіших трас

У ніч проти суботи, 9 листопада 2024 року, війська РФ атакували КАБами Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Спершу близько 3 години ночі він повідомив про вибух у місті. Згодом Терехов уточнив, що зафіксовано приліт КАБу на перетині двох районів міста у дорожнє покриття. Є певні пошкодження цивільної інфраструктури.

Зранку Терехов проінформував, що прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу та мережа вуличного освітлення.

"Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет", - уточнив очільник міста.

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Як уточнив своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на щастя, минулося без постраждалих. За його інформацією, відбулося влучання керованої ракети "ГРОМ-Э1" в проїжджу частину.